Partizan ima Aleksu Avramovića, košarkaša sa najvećim srcem u Evroligi. A kada imaš to, sve ostalo na terenu je makar malo lakše.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Aleksu Avramovića sam prvi put na terenu gledao kada je bio student! I to ne na koledžu nego na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja - kada je sa 14 uzastopnih poena srušio protivnika u studentskoj ligi. To je bila 2014. godina i malo ko je znao za momka iz Čačka i malo ko je mogao da vjeruje da će devet godina kasnije da ruši Zvezdu u vječitom derbiju!

Po ko zna koji put otkako je prošle sezone stigao u redove crno-bijelih borbeni bek koji je nedavno proslavio 29. rođendan prelomio je meč u korist svoje ekipe, ovoga puta kao najefikasniji u timu sa 14 poena.

Ali ono što je najbitnije - od 14 poena čak 12 je došlo u posljednjih 215 sekundi utakmice. Kada je na semaforu ostalo 3:35 do kraja, rezultat je bio 75:68, a Crvena zvezda je izašla iz tajmauta. Sa tajmauta se samo jedan čovjek vratio po pobjedu za svoj tim - Aleksa Avramović.

ŠTA JE TO URADIO?

Vidi opis LAVLJE SRCE ALEKSE AVRAMOVIĆA: Zvezdi ušao u glavu, rešio derbi za 2 minuta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Nenad Kos Br. slika: 15 15 / 15 AD

Prvo je pogodio dvojku za 75:70, a nakon jako teške dvojke Džoela Bolomboja iz ugla mnogi su pomislili da je to - to i da Crvena zvezda nakon jednog takvog pogotka u posljednjim momentima prebacila momentum na svoju stranu. Mnogi, ali ne i Aleksa Avramović. Momak koji i kada je išao igrao za DIF u studentskoj ligi i kada se prebacivao između OKK Beograda i Borca iz Čačka nije odustajao i verovao je da je igrač za velika dijela i sada je sa dva poteza riješio meč.

Pogodio je trojku, ukrao loptu, pogodio i na 77:75 naterao Zvezdu na tajmaut, ali, vidjećemo kasnije, tu i defintiivno prelomio meč. Arena je proključala i to onako kako zna da proključa samo zbog Alekse, a i kada je Bolomboj nakon još jednog tajmauta pogodio Avramoviću je trebalo deset sekudi da te poene vrati. U sljedećem napadu je uzeo loptu Šabazu Nejpijeru, pa izmislio poene Doužeru. a "nož u srce" Crvene zvezde je bila trojka sa sedam ili osam metara za 83:80. Preko čuvara koji nije stigao ni ruke da digne. Ostalo je još 76 sekundi do kraja meča. Aleksa Avramović je za malo više od dva minuta, od 3:35 do 1:16 do kraja riješio meč. To mogu samo oni sa najvećim srcem.

NIJE MU PRVI PUT!

Pogledajte 02:34 Aleksa Avramović posle pobede nad Zvezdom Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Igrao je za Vareze, Estudijantes i Unikahu nakon godina u KLS-u, ali nije bio na najvećoj scenu. Kada je došao poziv najvećeg evropskog trenera ikada Željka Obradovića nije razmišljao i stigao je u Partizan, a svi se sjećamo i da mu ovo nije prvi put da sruši Crvenu zvezdu.

"Osjećao sam se fenomenalno u drugom poluvremenu, išla me je lopta, saigrači su mi vjerovali i generalno osjećao sam to. Uvijek sam znao da dam koš, to je nešto što sam radio i u Italiji i u Španiji", rekao je Avramović nakon što je ubacio nevjerovatna 33 poena Crvenoj zvezdi u prvom derbiju koji je Partizan dobio prošle sezone.

Tada je takođe dao dva poena u prvom, a onda u drugom sa 31 uspeo maltene sam da donese trijumf svom timu.

Vidjeli smo i kako je "uzeo dušu" Šeju Gildžisu Aleksanderu na Svjetskom prvenstvu na Filipinima i uveo Srbiju u finale. Vidjeli smo i da je na tom finalu u posljednjoj četvrtini dao šansu Srbiji da pobjedi. A oni koji se sjećaju znaju da je on zapravo uvijek bio taj igrač - momak koji svojim srcem uvijek iskoči kada je najbitnije. Od studentske lige u kojoj je rješavao utakmice kao golobradi student iz Čačka, preko KLS-a do ovakvih utakmica. Koje jesu bitnije, ali valjda - ko ima srce, ima ga i protiv Poljoprivrednog fakulteta i Slodesa, kao i protiv Kanade, Njemačke i Crvene zvezde.

UŠAO U GLAVU!

Izvor: Twitter/@JakoMlad

Ako se sjećate, a sigurno se sjećate, Dilona Bruksa sa Svjetskog prvenstva, sve će vam biti jasno. Terao je cirkus Kanađanin i uz takvo ponašanje i priličnu tuču na terenu uspio je da potpuno izvede iz takta Luku Dončića, jednog od najboljih bekova na svijetu. Čuli smo Luku na konferenciji za medije kako kuka na tuču, ponašanje, sudijski kriterujum...

Onda je Aleksa Avramović zatvorio Šaja Gildžusa Aleksandera i jednog od NBA superstarova sveo na jednocifren broj poena, a Dilona Bruksa je ućutkao. Nije mogao nikoga da isprovocira najveći NBA provokator, jer je Srbija imala nekoga sa mnogo srca, koji je mnogo više izvodio iz takta igrače NBA sastava Kanade nego što je Dilon Bruks mogao ikoga iz našeg tima da iznervira.

Vidjeli smo da taj kvaltiet da "uđe u glavu" protivničkim igračima Aleksa Avramović ima i protiv Crvene zvezde. Miloša Teodosića je propisno iznervirao na kraju meča, a Šabaz Nejpir nije znao šta da mu radi. Kada je spustio ruke i pustio ga da šutne sa osam metara - meč je bio gotov, a heroj je opet bio nevjerovatni Čačanin.

E IMA JEDAN PROBLEM... IME MU JE ŽELJKO OBRADOVIĆ

Vidi opis LAVLJE SRCE ALEKSE AVRAMOVIĆA: Zvezdi ušao u glavu, rešio derbi za 2 minuta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nije lako sa tim čovjekom... Riješiš meč, odigraš perfektan napad i perfektnu odbranu u najbitnijem dijelu meča, a on kaže - ne valja! "Da se osvrnem na Aleksu, ima ogromnu energiju, doprinosi timu, uvijek je pozitivan, a Aleksa ima i loših stvari. Pričamo o tome i nikad neću biti zadovoljan poslije jednog meča, kako god da igrač odigra, jer je to moj posao, jer sam trener. Ako igrač osjeti samozadovoljstvo, onda je sljedeća utakmica katastrofa. Nastaviću da radim tako i to je stepenica koju mora da pređe ako želi da bude 'top, top' igrač", poručio je Željko Obradović.

Neki bi rekli da je baš zbog rada u ovakvoj sredini Aleksa Avramović dvije godine nakon dolaska u Partizan heroj Grobara, ali i heroj nacije nakon svega što je uradio na Filipinima. Ti neki bi bili u pravu. Ima 29 godina, još (makar) dvije godine rada sa Željkom Obradovićem i želju da postane taj "top, top" igrač. A mi imamo sreće što ćemo moći izbliza da vidimo kako će to da izgleda.