Selektorka Srbije komentarisala predstojeće Olimpijske igre, ali i period proveden u Fenerbahčeu

Marina Maljković govorila je i o reprezentaciji Srbije i predstojećim Olmipijskim igrama koje će se održati u Parizu

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije još uvijek nije izborila plasman na Olimpijske igre u Parizu, a priliku za to će imati na kvalifikacionom turniru koji će se igrati u Brazilu.

Pred izabranicama Marine Maljković je težak posao s obzirom da će se u feburaru naredne godine za odlazak u Pariz boriti sa domaćinom turnira, Njemačkom i Australijom.

Selektorka Srbije je na današnjoj pres konferenciji povodom osnivanja Pokreta ženske košarke „Marine Maljković“ u Banjaluci, govorila i o problemima ženske košarke u Srbiji.

„Liga u Srbiji je na istom nivou kao i 2016. godine, baš zbog toga je još veći značaj ovog pokreta. Pokret za žensku košarku koji postoji u Srbiji od 2019. godine, u novembru će dati prvu seniorsku reprezentativku Srbije. S obzirom da situacija oko lige nije napredovala u bilo kom smislu, reprezentacija Srbije trpi zbog toga“, započela je Marina Maljković.

Maljković je nakon toga govorila o kvalifikacionom turniru u Brazilu te promjenama u nacionalnom timu Srbije.

„Pariz je sve bliže, ali za one koji su se kvalifikovali. Što se tiče nas, bitno je napomenuti da je ova reprezentacija potpuno podmlađena. Cijela prva petorka je otišla nakon Tokija, ostalo je par njih iskusnijih.Među njima i Saša Ćađo koja pauzira, ali će doći u reprezentaciju i uvijek će dobijati poziv dok god sam ja tu za sve što je pružila ovoj reprezentaciji. Nakon što smo se doveli u situaciju da se borimo za odlazak na Olimpijske igre, reprezentacija je još dodatno podmlađena i biće puno iznenađenja u novembru i mladih košarkašica. Ponavljam veliki problem nam pravi liga, ako pogledamo Francusku, Tursku, Mađarsku koji imaju po tri kluba u Evroligi i Evrokupu“, rekla je ona pa dodala:

„S druge strane, u feburuaru imamo šansu da se plasiramo na Olimpijske igre u Parizu, mome drugom gradu nakon Beograda. To je definitivno šansa za ovu novu generaciju, ili da se plasiraju što će biti izutetno teško. Igramo u Brazilu dok samo stignemo tamo...a sve se dešava u tri-četiri dana. Jednostavno, imaš jednu šansu i to ti je život.“

Nakon što je osvojila jedan od najvažnijih trofeja u karijeri, Maljković je donijela šokantnu odluku - podnijela je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba u turskom Fenerbahčeu. Iako je selektorka Srbije imala potpisan ugovor i za ovu sezonu nakon što je osvojila Evroligu, ona je klub obavijestila da želi raskid saradnje, do čega je i došlo nakon razgovora dvije strane.

Prokomentarisala je i taj period na klupi Fenerbahčea.

„Mislim da smo igrali jednu zaista lijepu košarku i imali dobar tim. Velike košarkašice i možda najbolje na svijetu. Igrali smo odlično svako ko je gledao tu završnicu Evrolige prošle godine vidio je to. Ne postoji kolega iz muške konkurencije koji mi nije čestitao. Izvanredno smo igrali i napada i odbranu. Ono što je meni bilo teško je to što je bio luzerski klub. Gubili su skoro sva finala i to je bio nevjerovatan pritisak i strašan teret na leđima. Meni je drago da smo na kraju uspjeli napraviti uspjeh na kraju. Što se tiče ove sezone, ja sam napravila taj tim koji pobjeđuje sve. Bilo je malo straha da će tim početi da gubi kad sam ja otišla, ali eto to se nije desilo. Presrećna sam kako igraju i želim im svu sreću“, zaključila je ona.