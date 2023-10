Frenk Kaminski ima srpsko porijeklo!

Protiv Zvezde je pokazao zašto ga je Željko Obradović doveo, a da li ste znali da Frenk Kaminski ima srpske krvi?

Počeo je nešto sporije sezonu, sam priznao da se tek navikava na evropsku košarku i atmosferu u Beogradu, a onda je Frenk Kaminski zablistao u "vječitom derbiju". I to onom koji je vjerovatno važniji!

Nakon što je Partizan pobijedio Crvenu zvezdu 88:86 u Evroligi u četvrtak crno-bijeli su bili mnogo efikasniji i ubjedljiviji u ABA ligi. U ponedjeljak uveče su upisali novu pobjedu nad najvećim rivalom i to rezultatom 98:87, pa su se tako napli na vrhu tabele.

Na tom meču ključni igrač bio je Frenk Kaminski. Američki centar je postigao 22 poena, po 11 u svakom poluvremenu i tokom celog meča centri crveno-bijelih nisu imali odgovor za njega. Javnost u Srbiji je za heroja derbija saznala mnogo prije nego što je potpisao za Partizan i to zato što ima srpske korijene! Ali, kako?

SRBIN PO MILU!

"Mislim da je mu je ime Milo… Iskreno, ja imam mnogo raznih korijena, s majčine strane su došli iz Irske i Njemačke, s očeve strane su Poljaci i Srbi", rekao je Kaminski kada su ga pitali za srpsko porijeklo. U porodici Kaminski ima njemačke, poljske, irske korijene, a Milo koga je pominjao je došao sa očeve strane. To je otac Frenkove bake sa očeve strane koji se doselio u Ameriku.

IZ ČIKAGA... PA DOBRO, NE BAŠ IZ ČIKAGA!

Novi centar Partizana rođen je u saveznoj državi Ilinois, koja je poznata kao mjesto u Americi gdje ima najviše Srba. Navodno je sedamdesetih u Čikagu bilo oko 300.000 Srba, a sada ih prema popisu od prije desetak godina ima oko 50.000. Kaminski nije rođen u Čikagu već u Vinfildu u Ilionoisu, gdje takođe postoji zajednica Srba iako mjesto ima tek 10.000 stanovnika.

IGRAO KOŠARKU SA SRBIMA!

U Ilionoisu je Kaminski redovno igrao košarku sa Srbima. Kao dečak je nastupao na košarkaškim trnirima koje je organizovala "Srpska nacionalna federacija" i bio je član tima koji se zvao "Srpski orlovi". A za "orlove" koje smo dočekali sa srebrom sa Mundobasketa je zamalo zaigrao!

REPREZENTACIJA SRBIJE - ZAMALO

Nakon što je završio Univerzitet Viskonsin gdje je i dalje živa legenda predviđala mu se velika NBA karijera. Izabran je kao deveti pik 2015. ispred igrača kao što su Devin Buker, Teri Rouzir, Majls Tarner, Bobi Portis... Igrao je za Šarlot, Finiks, Atlantu i Hjuston, a selektori Srbije su, kada su saznali da ima srpske krvi, željeli da ga vide u nacionalnom timu!

"Baš sam ga spominjao jednoj vašoj koleginici iz medija Kingsa maloprije, i drago mi je da ste to pomenuli. Znam da Kaminski ima dijelom i srpske korijene, pretpostavljam sa majčine strane. Ne znam tačno detalje, baš ću to da podijelim sa kolegama u svlačionici. Ako govorimo o tom širem spisku, svako ko ima takav potencijal ima pravo i da bude uzet u obzir. Kaminski je NBA igrač, razmatraćemo, vidjećemo, on je “streč 5”, ima dobru sezonu, Finiks Sans igraju dobro…", rekao je tadašnji selektor reprezentacije Srbije Igor Kokoškov u novembru 2019. godine.

IGRAO KOŠARKU U SRBIJI I PRIJE PARTIZANA!

Ne, nije dolaskom u Partizan Frenk Kaminski prvi put zaigrao košarku u zemlji svojih predaka. On je otkrio da je preko "Košarke bez granica" već igrao u Srbiji i da je tada primijećen od strane Košarkaškog saveza Srbije.

"Bio sam u Srbiji zbog kampanje "Košarka bez granica" i tada su ljudi u nacionalnom timu Srbije saznali da imam srpske korijene i da sam, dok sam odrastao, igrao na srpskim turnirima u Čikagu i širom srednjeg zapada. To je nešto što moj otac još uvijek radi svake godine, tako da imamo te korijene", rekao je on u intervjuu za "Koš magazin", a onda se oglasio i o eventualnom igranju za Srbiju: "A što se tiče igranja za nacionalni tim, iskreno – ne znam. Nisam nikada bio član nijednog nacionalnog tima, i ne znam šta bi trebalo da se desi da to postanem.Naravno, san svakog košarkaša je da zaigra na Olimpijskim igrama i moj agent je dobio nekoliko poziva i već razgovarao sa nekoliko ljudi o tome, i sve zavisi kakvi su detalji u pitanju da bi to moglo da se desi. Ja imam srpske korijene, ali postoji masa igrača u Srbiji koji su odrasli igrajući u srpskom sistemu i ja ne bih htio da stanem nikome na prste."

DRUŽIO SE SA SRBIMA, A SAD?

"Imao sam priliku da provedem dosta vremena sa srpskim igračima i svi su veoma kul i uvijek mi je zadovoljstvo da popričam sa njima", rekao je Kaminski jednom prilikom. Sada je u Srbiji igra košarku i polako se navikava na Evropu i atmosferu kakve nema nigdje u svijetu. Da li će nekada i zaigrati za zemlju svojih predaka, ostaje da se vidi. Za to bi, po svemu sudeći, morao da dominira iz kola u kolo jer je konkurencija na centarskim pozicijama u srpskom nacionalnom timu surova!