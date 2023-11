Obradović prekinuo konferenciju kada je čuo prevod: "Nisam to rekao, stanite!"

Željko Obradović je u jednom momentu prekinuo konferenciju zbog lošeg prevoda.

Izvor: Printscreen/YouTube/Baskonia

Željko Obradović analizirao je razloge poraza Partizana od Baskonije. U triler završnici je španski tim odnio pobjedu, slično kao i prošle sezone (84:83). U izjavi na terenu rekao je trofejni stručnjak samo jednu rečenicu, pa je poslije toga došao na konferenciju za medije.

Tamo je mnogo detaljnije pričao o svemu, a u jednom trenutku je prekinuo pres.

"Dobro veče svima, očigledno je da smo i mi mogli da dobijemo meč, ali nismo, moram da čestitam protivniku na trijumfu. Imam taj osjećaj da smo mi izgubili meč. U prvom poluvremenu smo imali problem sa njihovim ofanzivnim skokom, to smo kontrolisali u drugom dijelu, ali je na kraju ofanzivni skok odlučio meč", izgovorio je Željko na engleskom i sačekao da to bude prevedeno na španski.

Kada je čuo prevod, zaustavio je sve. "Nisam to rekao. Ako hoćete, možemo da pričamo na španskom, na kasteljanskom", nasmijao se Obradović, pa ponovio šta je tačno rekao i dodao da su "donijeli mnogo loših odluka u napadu u završnici meča".

Uslijedila su pitanja na španskom baš o toj završnici.

"Ne možeš da pričaš o kontroli kada gubiš lopte tako. Ulaziš u četvrtinu sa prednošću, treba glava da bude hladna, da donosiš dobre odluke, umjesto toga gubili smo lopte i zato smo izgubili na kraju."

Istakao je da na ekipu nije uticala promjena trenera i dolazak Duška Ivanovića na klupu Baskonije.

"Nije, imaju novog igrača koji može da pomogne ekipi, radili su ono što smo očekivali. U drugom dijelu smo imali kontrolu, ušli smo u posljednju dionicu sa šansom da pobijedimo i to lakše, ali smo donosili loše odluke. Čestitam Baskoniji, uradila je ono što treba. Mi smo gubili lopte i to je to", zaključio je Obradović.

