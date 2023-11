Znate da o tome ne volim da pričam! Duško Ivanović hvalio Partizan i svoj tim, pa dobio pitanje koje mu se nije dopalo!

Duško Ivanović pričao je sa novinarima poslije pobjede protiv Partizana.

Baskonija je ponovo u dramatičnoj završnici pobijedila Partizan. Poslije trilera u posljednjim sekundama odnijela je pobjedu (84:83). Junak je bio Čima Moneke koji je dao oba slobodna bacanja, a srpski tim nije iskoristio napad za pobjedu pošto je lopta završila u autu umjesto u rukama Frenka Kaminskog.

Trener španske ekipe Duško Ivanović nije krio zadovoljstvo poslije trijumfa. "Čestitam mojim igračima, navijačima, košarkaši su igrali sa mnogo energije i u prvom dijelu smo imali neke probleme u odbrani, popravili smo se u drugom poluvremenu. Imali smo tu i neke izgubljene lopte, ali vjera u pobjedu, to je bilo baš važno. Srećan sam zbog njih, jer su pokazali da mogu da igraju dobro i ovo je način."

Imao je samo riječi hvale na račun crno-bijelih. "Vjerujem da se svi dobro poznaju, igrao sam dosta mečeva protiv Partizana u prošlosti. Oni su talentovan tim, pokazali su to i sada, posebno u napadu. Svaku našu grešku su kaznili lakim poenima. Uprkos greškama imali smo intenzitet i to je bilo baš važno."

Istakao je da je zadovoljan zalaganjem svog tima. "Nisu me iznenadili, zadovoljan sam, jer su svi dali 100 odsto. U Evroligi svako može svakoga da pobijedi, sad smo imali dobar dan, dobar pristup i mentalitet. Strpljenje i vjera, to su dvije najvažnije stvari."

U trećoj četvrtini Partizan je došao do osam poena prednosti, ali nije to zadržao. "Zahvaljujući odbrani smo se vratili, to je put kojim možemo da se vratimo. U napadu svi mogu da pogode i kad je dobar dan, možeš da pobijediš, treba da pobijediš i kada ne ide dobro. Odbrana u tome pomaže."

Dočekan je crnogorski stručnjak ovacijama po ulasku u dvoranu, a pred početak meča je povučen dres legendarnog Luisa Skole. "Kada ulazim u dvoranu uvijek je osjećaj poseban, osjećam je kao svoju, navijači su sjajni. Skola je sjajan igrač i sjajna osoba, zaslužio je ovakav omaž."

Upitan je potom i o samopouzdanju svog tima i da li je na poluvremenu trebalo da ima veću prednos od šest razlike (48:42). "Vidjećemo da li je vraćeno u narednoj utakmici. Polako. O rezultatu na poluvremenu nikada ne razmišljam. Mislim samo o tome šta možemo da popravimo, igra se brza košarka u današnje vrijeme, ni 10 poena prednosti ništa ne znači, brzo se to nadoknadi, dovoljan je jedan loš minut. Samo razmišljam o tome šta možemo bolje."

U nekoliko navrata tokom meča je Duško gubio živce zbog soliranja Markusa Hauarda. Izvadio ga je iz igre zbog toga, pa ga je vratio na sedam minuta prije kraja i on je na kraju bio jedan od ključnih igrača iako je loše šutirao (3/10 za dva, 2/10 za tri). "Znate da ne volim da pričam o pojedincima", sa osmijehom je završio Ivanović konferenciju za medije.