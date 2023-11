Šokantne tvrdnje iz SAD: "Embid je najbolji ikada!"

Zaista predaleko ide kampanja kada je Džoel Embid u pitanju. Sada tvrde da je najbolji poenter ikada, a ima skoro 2.000 poena manje od Jokića u karijeri.

Izvor: Profimedia

Džoel Embid je aktuelni MVP NBA lige, ali su riječi poznatog sportskog novinara iz Filadelfije Dena Ročea podijelile sportsku javnost. Komentarišući kamerunskog centra koji je nedavno odlučio da igra za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država on ga je svrstao među najbolje ikada!

"Do ovog momenta u svojoj karijeri on je jedan od najboljih poentera u istoriji košarke, zar ne? Pogrešno! On je najbolji poenter svih vremena", rekao je Den Roče.

Istina je da je Džoel Embid ove sezone sjajan sa 32,5 poena po meču prošle i pretprošle godine je imao preko 30 poena po utakmici, ali je do sada u karijeru ubacio tek nešto preko 10.000 poena. Poređenja radi Entoan Džejmison koji je 50. na vječnoj listi strielaca ima preko 20.000 poena, Stef Kari je 35. sa 22.000, Kevin Durant na 12. mjestu ima 27.000 poena, a Lebron Džejms je prvi sa 38.829 poena i vjerovatno će biti prvi koji je prebacio 40.000 poena u karijeri. Uz to je od Jokića dao oko 2.000 poena manje do sada u karijeri, a stariji je od Somborca i podložniji povredama.