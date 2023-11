Milutin Aleksić, bivši igrač Crvene zvezde, bio je posebno nezadovoljan igrom Šabaza Nejpira.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda Meridianbet izgubila je od Barselone na gostovanju (86:81). Propustila je veliku šansu, imala je nekoliko prilika da napravi preokret i iznenađenje. Nije u tome uspjela. U dramatičnoj završnici domaćin je odnio pobjedu, a poslije meča na udaru je Šabaz Nejpir (2 poena, 7 asistencija, 4 skoka).

O njegovoj igri i učinku pričao je nekadašnji košarkaš crveno-bijelih Milutin Aleksić.

"Treba malo utisci da se steknu, niko nije očekivao ovakav otpor, ovo su utakmice koje bi lakše pale da je bilo 20 razlike, nego ovako, da je Zvezda imala napade za vođstvo i izjednačenje. Prvi utisak mi je i moram da kažem da je Zvezda odigrala odlično drugo poluvrijeme. Isto tako, to je bilo u perodima bez Šabaza", počeo je Aleksić analizu za "Sport klub".

Poslije kratkog predaha je nastavio.

"Ne znam šta treba da se uradi da Nejpir počne da igra odbranu, ovako indolentan, igrač takve reputacije... Ne pamtim da sam gledao. Usmjeravanje kao saobraćajac. Ne može da se igra ozbiljna košarka, bukvalno su ga napadali sve vrijeme u 'pik en rolu'. On na poziciji pleja ne zna šta će sa loptom, izdribla cijeli napad, dva-tri napada zaredom tako uđe u posljednjih pet sekundi. Malo smo svi 'vrući'."

Vidi opis "Nejpir je kao saobraćajac, ne pamtim da sam ovo gledao!" Bivši igrač Zvezde u šoku: "On ne zna šta će sa loptom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pohvalio je igru crveno-bijelih, a imao je savjet za Nemanju Nedovića.

"U nekom momentu je Zvezda svojom agresijom, emocijom, zalaganjem, dala nadu da možemo da uđemo u neku završnicu gdje će imati šansu da iznenadi. Treba malo sve da se slegne. U momentima kada Barsa nije znala šta igra, Zvezda je ušla u nekoliko napada, to je nedopustivo. Nedović više nije mlad, od njega očekujemo svi bolju reakciju, bolja i čistija rješenja, da koristi svoj atleticizam. Tu je i mala primjedba, moraju igrači u tim godinama da budu ključni. Teodosić je napravio tu grešku koja se rijetko viđa, digao se na šut, pa se spustio. Satoranski nije bio ni blizu lopte, ne znam zašto nije šutirao, ali nije to odlučilo meč. Utisak je da Zvezda mora neke stvari da promijeni u korjenu."

Vratio se opet na Nejpira.

"I kada se Zvezda približavala, tada je Nejpir bio na klupi, pokazalo se da ta njegova igra u odbrani... Za napad može da se razumije, treba forma, vrijeme, samopouzdanje. Defanziva je stvar karaktera, on je na blic pokazao nešto u nekim uvodnim minutima. Nema karakter u odbrani, to frustrira veliki dio javnosti koji prati Zvezdu. Druga stvar mi je nedopustiva, da Zvezda prvu četvrtinu igra bez ijednog malog faula. Vi izađete na meč i prvi faul pravite u 10. minutu meča. Bilo je toliko situacija, lakih poena za rivala. Mora Sferopulos hitno da reaguje, ovo je već sedmo kolo, odmakle su utakmice, to ne smije da se dešava."

Prokomentarisao je i dvije tehničke u završnici meča, prvo treneru Sferopulosu, a onda Mitroviću.

"Tri-četiri minuta do kraja, Barsa nema ideju, maši neke šuteve, Zvezda tada ne dolazi ni do situacije da šutira na koš. Ja još nisam vidio da se svira tehnička za to. Ne mogu da se sjetim da neki sudija na minut do kraja svira tehničku zato što je odbrambeni igrač zgazio liniju. Egal završnica, minut do kraja...Ja to nisam vidio. Tehničku Sferopulosa nisam vidio, nisam tu reakciju primijetio", zaključio je Aleksić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!