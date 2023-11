Nisam prodao Partizan! Miroslav Raduljica: "Vrijeđaju me ljudi jer imaju problem!"

Srpski košarkaš Miroslav Raduljica tokom karijere je igrao za Partizan i Crvenu zvezdu jer nije navijač već profesionalac.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je tokom ljeta napravila velike promjene u igračkom kadru, a među onima koji su napustili klub našao se i Miroslav Raduljica, iskusni centar koji je kroz karijeru nosio dres i najvećeg rivala. Nekadašnji košarkaš Partizana nije mnogo igrao u sezoni pod komandom Duška Ivanovića, pa se preselio u Grčku gdje je ponovo pronašao formu, a u jednom od intervjua dotakao se odnosa na relaciji Partizan - Crvena zvezda i nastupa za oba tima!

Po riječima iskusnog košarkaša koji trenutno nastupa za Marusi, njemu nije bio problem da nastupa za Partizan i Crvenu zvezdu jer nije navijač, već profesionalni sportista! Takođe, ispričao je da nikoga nije "prodao" potpisom za Crvenu zvezdu, da nije "Grobar" i da mnogi ne bi odbili priliku koja se njemu ukazala prethodnog ljeta.

"Nikada nisam bio neki Grobar, pa da se priča da sam prodao Partizan. Ja nikoga nisam prodao, a volio bih da vidim njih. Pričam za obje strane, nebitno da li Zvezda ili Partizan. Voleo bih da vidim njih da li bi oni odbili dobru ponudu u karijeri. Ali, mnogo puta ponavljam, super je kada te navijači vole, ali više bih volio da me poštuju, pa mislim da me ipak većina poštuje, bez ozbira što će uvijek biti onih koji me vrijeđaju. Na kraju, njihovo mišljenje je za mene nebitno", rekao je Raduljica za "Meridiansport".

Osvrnuo se iskusni centar i na rivalstvo Partizana i Crvene zvezde, pošto je tokom bogate karijere nosio dres oba kluba. On to ne gleda kroz emocije, jer ne postoji klub čiji je on navijač. Kroz karijeru su ga napadali i jedni i drugi, dobijao je uvrede, ali i pitanja o Olimpijakosu i ističe da bi igrao za bilo koji klub koji ga pozove!

"Meni to ne znači ništa. Nikada nisam navijao ni za koga, pa nemam taj odnos prema tome. Super kada neko navija za neki klub, podržavam dok ne ide u ekstremizam. Ali na mene aposlutno nema nikakav uticaj, ne vidim što neko ne bi mogao da igra za oba kluba. Kod nas je sve fatalizam. I Grci me pitaju o rivalitetu Panatinaikos - Olimpijakos, iako nisam igrao za oba kluba. Mene da je zvao Olimpijakos, otišao bih da kao profesionalac igram tamo, jer se nikada nisam busao u grudi. Kada sam bio u Panatinaikosu, navijao sam normalno i radio sve da moj tim pobijedi, volio sam što sam tu, ali nikada nisam 'pljuvao' druge timove, pošto smatram da je to bezveze", istakao je srpski košarkaš i dodao: "Ako malo razmisliš, shvatiš koliko je to nebitno. Sad, što ljudi toliko tome poklanjaju pažnju, to je samo njihov problem. Može da bude problem kada te neko vrijeđa. Da, vrijeđali su me, ali opet ti ljudi imaju problem."

Sa Crvenom zvezdom se rastao tokom leta iako je imao ugovor i za tekuću sezonu, jer se prethodne takmičarske godine moglo primijetiti da nije u planovima Duška Ivanovića. Bivši trener Crvene zvezde napustio je klub poslije samo nekoliko utakmica i preselio se u Baskoniju, a Raduljici je žao što nije dobio priliku da igra sa Milošem Teodosićem, koji mu je prijatelj iz reprezentativnih dana.

"Uvijek ćemo da tražimo više. Došao sam da provedem jednu sezonu sa Pefijem, što i jesam. Bilo nam je lijepo, jeste da nisam stigao da igram iz nekih drugih razloga. Sada još da tražimo svu trojicu, još i Bjelicu, i cijela reprezentacija da igra u Zvezdi... Ne može to baš tako. Meni je žao što nisam ostao, zbog toga da bih igrao sa Teom. Ali, ni košarka ni život ne mogu da budu takvi da se uhvatiš za samo jednu stvar, a da ostalo bude nešto što ti ne želiš“, rekao je Raduljica i okrenuo se priči o Teodosiću: "Ljudi gledaju malo prostije. On je igrač kakav jeste. Sutra kada odigra loše biće negativnih komentara, kao što je već i bilo. On je za mene košarkaš kakav jeste, drug takav kakav jeste. To ne može da promijeni dobra ili loša igra. Da sad pređe u Partizan, bio bi za mene Miloš Teodosić. Možda ima dodatnu motivaciju, ali ne vjerujem da utiče mnogo na njegovu igru. To je odlika velikih igrača, da igraju dobro za bilo koji tim, u bilo kojim uslovima. Naravno, sigurno da je ljepše igrati za reprezentaciju ili klub za koji navijaš."

Podsjećamo, Miroslav Raduljica ponikao je u redovima FMP-a iz Železnika, igrao za Borac iz Čačka, Efes, Albu, Partizan, Azovmaš, Milvoki, Šandong, Minesotu, Panatinaikos, milansku Olimpiju, Đangsu, Žiđeng, Gojang i Crvenu zvezdu, prije nego što je pojačao Marusi. Slavni grčki tim vratio se u elitni rang tamošnje košarke nakon duge pauze, a Miroslav Raduljica je jedan od najboljih igrača na početku sezone.

U karijeri osvojio dvije titule i dva Kupa Srbije, kao i kup takmičenja u Grčkoj i Italiji. Svojevremeno je kao igrač FMP-a bio najbolji strelac i MVP domaćeg prvenstva, a u dresu nacionalnog tima osvajao je srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Mundobasketu i Evropskom prvenstvu, zlato na Univerzijadi, kao i tri zlata u mlađim kategorijama.