Džimi Batler hvali Nikolu Jovića: To je moj brat! (VIDEO)

Džimi Batler je velika podrška mladom srpskom košarkašu Nikoli Joviću.

Srpski košarkaš Nikola Jović doživio je peh nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu na Filipinima i zbog uporne povrede koja ga je mučila, Majami je odlučio da ga nakratko pošalje u filijalu. Igranjem u "Dži ligi", trener Erik Spolstra nada se da će Jović dobiti na samopouzdanju, a već u prvom meču ostavio je dobar utisak.

U dresu Siu Fols Skajforsa upisao je 26 poena, međutim njegova ekipa poražena je od Milvokijeve filijale - Viskonsina (123:121). Interesantno, na tribinama je bilo i jedno veoma poznato ime. Najbolji košarkaš Majamija Džimi Batler specijalno je došao na meč razvojnih timova i to kako bi podržao Nikolu Jovića, koga naziva "svojim bratom". I to dovoljno govori koliko je srpski košarkaš omiljen u ekipi...

"Moram da idem da vidim svog dječaka. Ja sam veliki Niko fan (misli na Nikolu Jovića, prim. aut.). Mislim da će on biti u Majamiju dugo poslije mog odlaska. To je moj brat i volim ga do smrti", rekao je Džimi Batler poslije utakmice u kojoj je Jović na terenu proveo 33 minuta.

Za sada nema preciznih informacija koliko dugo će Jović igrati za razvojni tim, ali ne bi trebalo da to bude previše pošto je trener Erik Spolstra često znao da kaže da ima velika očekivanja od njega, a sada mu je i Batlera dodijelio kao mentora.

