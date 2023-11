To u Beogradu je bila najveća pljačka ikada! Selektor Hrvatske: Osvojili bismo zlato! A jednom kad progovorim...

Nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije Hrvatske prisjetio se događaja od prije 18 godina u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

I dan-danas se u Hrvatskoj priča o šansi generacije košarkaške reprezentacije koja je olako prokockana. Bilo je to 23. septembra 2005. godine u Beogradu, kada je Hrvatska igrala za polufinale Eurobasketa i malo je falilo da dođe do trijumfa. Vodili su sve do samog kraja kada je Navaro sedam sekundi prije kraja pogodio jedno od dva slobodnih bacanja za 71:73, a potom je Vaskez - nakon što je Garbahosa faulirao Tomasa - uspio da ubaci loptu za produžetak.

U njemu su Hrvati bili veoma nervozni, smatrali su da su pokradeni, pa su to Španci vješto iskoristili i dali čak 28 poena za pet minuta, za 101:85, da bi ih kasnije možda i stigla "komšijska kletva" jer su osvojili drvenu medalju. S druge strane, Hrvati se još ne mire sa načinom na koji je - vjeruju oni - "režirana" utakmica u Beogradu.

"Te godine bili smo najbolja reprezentacija. Da smo prošli Špance, osvojili bismo zlato. U to sam i danas sto odsto siguran", rekao je tadašnji selektor Neven Spahija u nedavnom intervjuu za "Indeks": "Što se tiče te utakmice sa Španijom u Beogradu 2005, to je bila najveća krađa ikada, a nakon toga sam se okrenuo i otišao iz reprezentacije. Bacio sam se na klupski posao kako bih spasio karijeru."

I praktično 18 godina od tog meča, Spahiju i danas boli način na koji ih je - vjeruje - oštetio Luiđi Lamonika. "Tragedija. Bio sam u šoku. I sad sam u šoku. Do dana današnjeg nikad nisam kako treba progovorio i objasnio javnosti šta se te večeri tačno dogodilo. Ali, jednog ću dana i to da napravim", rekao je on.

"Još uvijek ne želim da pričam o tome. Znaš kako je, trener sam i još uvijek želim biti trener. I ne želim alibije, pogotovo ne u Hrvatskoj. Hrvatska je zahtjevna, hrvatska sportska javnost je jako zahtjevna. Uvijek traži samo rezultat i ako nisi uspio, slijedi kritika. Ne želim nikakve alibije. Jednog dana kad se ostavim ovog posla, onda ću sve ispričati", dodao je i rekao da je taj poraz bio korak unazad za njihovu reprezentaciju, ali da nije presudan.

Podsjetio je da je Hrvatska igrala i polufinale Eurobasketa 2013. godine, kada je iskoristila najbolje godine Tomasa, Kasuna, Planinića i Ukića, međutim i dalje žali za prokockanom prilikom iz Beograda. Tada su za reprezentaciju Hrvatske igrali Mario Kasun (Orlando), Roko Ukić (Split), Marko Popović (Cibona), Nikola Vujčić (Makabi), Nikola Prkačin (Efes), Andrija Žižić (Barselona), Gordan Giriček (Juta), Zoran Planinić (Nju Džerzi), Marko Tomas (Cibona), Matej Mamić (Alba), Dalibor Bagarić (Bolonja), Damir Rančić (Split).