Nurkić udario Jokića laktom u lice i zaradio isključenje! "Znamo se mi i od prije NBA lige"

Jusuf Nurkić zbog ovog faula morao da izađe iz igre u završnici meča Finiks - Denver

Izvor: Twitter/Oh no he didn't/GeraldBourguet

Srpski košarkaš Nikola Jokić donio je Denveru pobjedu protiv Finiksa u gostima, pogocima u posljednjem minutu, u kojem je centar domaćih Jusuf Nurkić morao na klupu bez prava da se vrati. Nikolin bivši saigrač iz Nagetsa udario je laktom Jokića u reketu, a sudije su to procijenile kao nesportski faul, pa je Nurkić zbog ličnih grešaka morao da se preseli na klupu i da tamo ostane.

Poslije meča, on je govorio o Nikoli, sa kojim je prijatelj još od zajedničkih dana u Koloradu, gdje su bili saigrači od 2015. do 2017. godine. "On je dvostruki MVP. Potrudio sam se da učestvujem u timskoj odbrani od njega. Znali smo se i prije nego što smo došli u NBA. To su neke naše tajne...", nasmijao se Nurkić. "Šalim se, samo igramo košarku i pokušavam da koristim svoju snagu, da budem šta jesam".

Nurkić je ove godine prešao u Finiks, nakon šest sezona u Portlandu. Među Blejzerse je stigao 2017. upravo iz Denvera, gdje je zbog Jokića najprije stavljen na klupu, što mu nije prijalo, pa je zbog svoje situacije dva puta tražio trejd. Nagetsi su mu uslišili tu želju, a u Portlandu je 2022. poslije dobrih igara i važne uloge u timu potpisao produženje ugovora, na četiri godine i 70 miliona dolara. Pogledajte njegov posljednji duel sa Jokićem prošle noći:

Flagrant or no flagrant foul on Jusuf Nurkic?



Nikola Jokic; Jokerpic.twitter.com/S6l0p2VWnd — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24)December 2, 2023

Nurkić je stigao u Finiks u sklopu velikog trejda, u kojem je njegov bivši saigrač i lider Portlanda Demijan Lilard završio u Milvokiju, a Portland je dobio Finiksovog centra Deandrea Ejtona, prvog "pika" sa NBA drafta 2018. godine.