Zašto Zorana Slavnića zovu Moka? Bivši košarkaš progovorio: "Pričao sam da je zbog keksa i čokolade, ali ovo je istina"

Zoran Slavnić ispričao je i kako je u stvari dobio nadimak Moka.

Zoran Slavnić (74) svima je poznat po nadimku Moka. Po tome su ga znali još od školskih dana, ostalo je tako i kada je odlučio da počne da se bavi košarkom. Igrao je na poziciji plejmejkera i bio jedan od najboljih jugoslovenskih igrača, kako u klupskoj karijeri, tako i u reprezentativnoj. A, kako je dobio baš taj nadimak?

Ispričao je i taj detalj i priznao da prvi put otkriva kako je tačno nastao.

"Išao sam u školu 'Braća Ribar' i imao sam dobre ocjene sve do sedmog razreda. Tad sam pao na popravnom iz matematike. Da bih popravio ocjenu, išao sam na privatne časove kod brata svog pokojnog trenera Zdravka Kubata. Zagrijao sam stolicu preko ljeta, poslije je bilo super do kraja osnovne i u srednjoj. Obećao sam roditeljima da ću završiti srednju školu i to sam i uradio", rekao je Slavnić za "Večernji list".

Onda je ispričao da je taj nadimak dobio baš u školi.

"Čim se završila nastava, išli smo da se bijemo, bilo je to tada normalno. Tukli smo se između kvartova ili mi siromašni uličari, kako su nas zvali, sa bogatima. Često smo u tučama koristili motike. E, tako sam ja dobio nadimak Moka. Pričao sam da je to bilo po moka-kokoladi ili moka-keksu, istina je da je nastao po motiki", ispričao je Slavnić.