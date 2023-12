Partizan traži još jedno pojačanje! Mijailović potvrdio: Premašili smo budžet, ali ćemo naći novac za pravog igrača!

Ostoja Mijailović potvrdio je da Partizan traži još jedno pojačaje.

Partizan traži još jedno pojačanje i to na poziciji plejmejkera. Propali su pregovori sa Jogijem Ferelom, pa se klub okrenuo drugim rješenjima. Potvrdio je to i predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović. Istina je da se radi na dovođenju igrača, ali je istakao da to ne znači da će neko doći samo reda radi.