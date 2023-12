Crvena zvezda pokušava da dovede NBA centra

Da li će iskusni kanadski košarkaš stići na Mali Kalemegdan?

Kanadski košarkaš Kem Birč (31) ponovo je doveden u vezu sa Crvenom zvezdom Meridianbet. Bivši igrač Olimpijakosa, koji je u NBA ligu stigao 2017. preko Evrope, slobodan je igrač i dalje i prema pisanju "Sportanda", žele ga Zvezda, Makabi Tel Aviv i Venecija.

Kem Birč igrao je od 2017. do 2021. godine za Orlando, a od 2021. do 2023. za Toronto Reptorse. Kanadski tim ga je trejdovao u februaru u San Antonio, gdje nije odigrao ni minut do rastanka. Do sada nije uspio da nađe novu NBA ekipu, pa po svemu sudeći gleda ka Evropi, gdje je već sarađivao sa aktuelnim trenerom Zvezde, Janisom Sferopulosom.

Grk u KK Crvena zvezda Meridianbet ima krupne probleme ove jeseni - i na evroligaškoj tabeli, na kojoj je njegov tim treći otpozadi sa skorom 4-8, a i u igri crveno-bijelih, u kojoj ima glavobolje na svim pozicijama. Projektovani lider Šabaz Nejpijer ne igra kako se očekivalo, litvansko krilo Rokas Gedraitis ne šutira kako se očekivalo, a centar Majk Tobi ne pruža u reketu ono što su na Malom Kalemegdanu planirali.

Birčov dolazak bi mogao da prije svega pruži podršku Luki Mitroviću i Džoelu Bolomboju, koji su u ovom trenutku jedine pouzdane opcije Sferopulosa među visokim igračima, jer se iskusni grčki stručnjak tek povremeno oslanja na Marka Simonovića (sedam minuta po meču u Evroligi), kao i na Ognjena Kuzmića (šest minuta po meču u Evroligi, na samo tri nastupa).