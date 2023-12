Plej Partizana iznijet sa terena! Novi problem za Željka, njegov igrač je samo tresnuo o parket! (VIDEO)

Zaista nema sreće sa povredama Partizan ove sezone, pogotovo na bekovskim pozicijama!

Peh za pehom za Partizan! Uz već sada odsutne Aleksu Avramovića, Uroša Trifunovića i Frenka Kaminskog, na meču sa Studentskim centrom u ABA ligi povrijedio se Ognjen Jaramaz.

Plejmejker koji je u klub i došao "rovit" nakon sezone sa puno povreda u Bajernu i propuštenog Svjetskog prvenstva sada se nezgodno prizemljio pri jednom prodoru u trećoj četvrtini.

U meču u kome je Partizan vodio dvocifrenim brojem poena bilo je to nešto najgore što može da se desi Partizanu. Na kraju je plej Partizana uz pomoć osoblja kluba morao da napusti teren i vidjelo se da na jednu nogu ne može da se osloni.

Pogledajte povredu Ognjena Jaramaza:

Au Jaramazpic.twitter.com/UsWEBTupLG — Dečak iz kraja (@Virim_iz_coska)December 11, 2023

Uz sve to se i Alen Smailagić našao u neprilici do kraja treće četvrtine kada ga je Obri Doukins iz sastava Studentskog centra udario laktom u glavu i morao je hitno da napusti teren. Od početka sezone do sada u Partizanu su probleme sa povredama imali i Kevin Panter, Balša Koprivica, Mateuš Ponitka...