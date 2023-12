Okupili ste Srbe, a Jokića otjerali - šta zamišljate, ko ste? Poznati američki novinar u šoku : Mislite da je slučajno?

Američki novinari Stiven Ej Smit i Brajan Vinhorst brane Nikolu Jokića.

Izvor: Youtube/ESPN

Nikola Jokićizbačen je pretprošle noći sa meča u Čikagu i to u drugoj četvrtini, a to je izazvalo brojne reakcije u medijima. U noći koja je predstavljena kao "veče srpskog nasljeđa" u gradu koji je poznat po velikom broju srpskih stanovnika ili stanovnika srpskih korijena, arbitri nisu pokazali ni trunku razumijevanja ni poštovanja prema najboljem igraču na svijetu. Zbog psovke koju je iskoristio u naletu bijesa zbog nedosuđenog faula, arbitri su ga izbacili i to tako što su mu dali samo jednu tehničku grešku, čak nije bilo ni upozorenja.

Takvo ponašanje razbjesnilo je i poznate američke novinare - Stivena Ej Smita i Brajana Vindhorsta. Ni oni nisu mogli da vjeruju šta su vidjeli. "Mislite da je NBA liga slučajno zakazala ovaj meč baš kada se slavi srpsko nasljeđe u Čikagu. Ako su navijači toliko važni, šta ćemo sa njima, tu je šampion, MVP, čovjek koji je po mnogima sada najbolji igrač na planeti. Vi ste ga izbacili zato što ste bijesni jer je iskoristio psovku", vikao je Smit, najpoznatije TV lice sportskog novinarstva u SAD, u studiju u emisiji "First take".

Nastavio je u istom dahu. "To je problem. Ako nije problem liga, onda je sudija ili su problem i jedni i drugi. Morate da uradite nešto po tom pitanju. Ovi ljudi, svi oni su došli da gledaju Jokića, ne sudije. Da biste izbacili nekog, potrebne su dvije tehničke, ne jedna", dodao je Stiven.

Na to se nadovezao Brajan. "Stivene, koliko puta si sjedio pored terena i čuo takve riječi na zagrijavanju? Ok, izgovorio je psovku, daj mu tehničku. Ali, da date jednu tehničku i da ga izbacite, to je baš neobično. Drugi put ga izbacuju u razmaku od samo nekoliko nedjelja. Pričamo o najboljem igraču na planeti. Ne dobija dovoljno poštovanje sudija", zaključio je Vinhorst. Samo je treći voditelj u programu Kris Ruso smatrao da je potez sudija opravdan što je dodatno razbjesnilo drugu dvojicu novinara.

Podsjetimo, Jokić je isključen i u utakmici Denvera i Detroita, takođe u drugoj četvrtini. To se dogodilo krajem novembra, a nekoliko nedjelja kasnije nastao je pravi skandal zbog pregrube i preoštre odluke arbitara u Junajted centru, gdje je veliki broj navijača došao baš zbog Nikole.