Otkriveno zbog čega je Jokić isključen

Sada smo dobili i sudijsko tumačenje izbacivanja Nikole Jokića sa meča protiv Čikago Bulsa.

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je isključen na meču Denvera i Čikago Bulsa zbog sukoba sa sudijama, a sada smo dobili i tumačenje ove odluke. Dok sam centar Denvera nije želio da komentariše odluku sudija da ga izbace, arbitri su to morali.

Na kraju je Denver pobijedio i bez svog najboljeg igrača, ali je zaista neuobičajeno da se neki košarkaš izbaci sa utakmice bez ikakvog prethodnog upozorenja. Sudija Mark Lindzi je sada istakao da je Jokić izbačen zbog neprimjerenog rječnika.

"Da budem jasan, Jokić je izbačen poslije jedne tehničke greške, jer je prostački jezik bio upućen sudiji što je prema našim kriterijuma dovoljno za izbacivanje", rekao je on.

A zapravo je prostački jezik koji je koristio samo jedna riječ i to motherf***er ili u slobodnom prevodu na srpski "drka***jo! "Da budem jasan, Jokić je izbačen poslije tehničke greške A, kada je do riječi... On je sudiji rekao samo: "Sviraj faul, drka***jo!", završio je svoje izlaganje Mark Lindzi.

Kada se ovo izbacivanje uporedi sa izbacivanjem Drejmonda Grina koji je pravim MMA udarcem nasrnuo na Jusufa Nurkića, djeluje da su sudije ipak prenaglile sa ovom odlukom.