Šok u Ligi šampiona - bivši igrač i trener Bosne dobio otkaz: Njegov tim gazio redom, klub odbio da objasni odluku!

Nenad Marković je dobio otkaz u Dižonu iako je njegova ekipa bila bez greške u internacionalnom takmičemju.

Izvor: Stephane Pillaud / Panoramic / Profimedia

Presedan se desio u Francuskoj gdje je Nenad Marković dobio otkaz! Srbin koji je igračka legenda reprezentacije Bosne i Hercegovine vodio je Dižon od 2021. godine, a sada je dobio otkaz iako je njegov tim u FIBA Ligi šampiona imao skor 5:0. Klub se nije oglasio osim što je objavio da je saradnja prekinuta.

Tokom dvije i po godine Marković je dva puta zaredom došao do Top 16 faze FIBA Lige šampiona, a u francuskom prvenstvu njegov tim je jednom došao do polufinala, a jednom je ispao u četvrfinalu. Navodno će Markovića na čelu tima zamijeniti Loran Lengame, koji je tim vodio od 2015. do 2021.

Marković je u bogatoj igračkoj karijeri igrao za Bosnu, Stefanel iz Trsta, Hapoel Tel Aviv, Huventud, Limož, Valensiju, Estudijantes, Panionis i Olimpijakos, dok je kao trener vodio Bosnu, Panionios, KAOD, Trabzon, Karšijaku, Tenerife, Gacijantep i sada Dižon.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!