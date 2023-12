Željko Obradović otkrio Partizanov plan pred Španiju

Crno-bijeli odlaze na seriju gostovanja - Valensija, Madrid, Zadar.

Izvor: MN PRESS

Dan uoči puta u Valensiju, na špansku evroligašku turneju, trener Partizana Željko Obradović rekao je da je počeo da sprema ekipu za ono što je čeka na Pirinejima. Veče nakon pobjede protiv Budućnosti u Štark areni, "Žoc" je rekao da će na put povesti 13 igrača, dok će u Beogradu ostati povrijeđeni Uroš Trifunović i Aleksa Avramović.

"Priprema je, logično, prije svega za utakmicu za Valensiju. Danas smo prvi put izašli pred igrače sa informacijama o ekipi Valensije - igraju izvanrednu odbranu, mijenjaju dosta u odbrani u toku utakmice, imaju specifičnu odbranu od 'pik' igre, reakcije na preuzimanja u odbrani... Pokušali smo da igračima približimo te detalje. Ta utakmica prortiv Budućnosti uspjela je da igrači ipakne budu u velikoj minutaži, pogotovo nosioci igre. Odradićemo sutra još jedan trening i u glavi nam je samo Valensija".

Partizan će u utorak gostovati Valensiji, u četvrtak Real Madridu, a potom će u nedjelju u Hrvatskoj igrati protiv Zadra. "Anđušić nije trenirao danas, putovaće sutra, dvojica će ostati sutra u Beogradu, Avramović i Trifunović, idemo na put sa 13 igrača. Kaminski ide, putujemo sa 13 igrača iz tog razloga, da vidimo kako će biti i da li imamo kompletan tim".

Obradović je 'pred put posebno govorio o srpskom plejmejkeru Stefanu Joviću, iskusnom organizatoru igre koji je u septembru sa reprezentacijom Srbije bio vicešampion svijeta. "Stefan Jović igra za tim i to je evidentno, izvanredan je, i ove godine igra izvanredno, na tom nivou je zadnjih godina, on i Kris Džons su glavni igrači, od njih polazi sve i tome ćemo posvetiti najveću pažnju. Njegova kreacija dovodi do toga da igraju pametno, on daje dozu pameti cijeloj ekipi i veoma je bitan igrač cijeloj Valensiji"

Na pitanje o Partizanovoj seriji od osam uzastopnih pobjeda, "Žoc" je rekao: "Naravno da je zadovoljstvo kad se pobjeđuje ogromno, ali svjesni smo da je ovaj način igranja, ovliko putovanja, utakmica, nešto što ti ne daje za pravo da razmišljaš previše o tome. Nemaš vremena ni da se raduješ previše, ni da tuguješ, ideš dalje, planiraš od meča do meča i tako je i ovog puta. Evidentno je da smo formu poboljšali, prije svega skok igru u odbrani, zaustavljanje lakih poena u kontranapadu, protok lopte je u mnogo bolji i to dovodi do toga da je tim u pitanju, a ne individualna rješenja"

Valensija dočekuje Partizan sa identičnim skorom, 8-6.