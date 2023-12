Oglasili se Lavovi nakon izbacivanja iz WABA lige: Najveća greška nam je što ranije nismo sami istupili iz lige

Klub iz Brčkog u saopštenju za javnost osvrnuo se na brojne nepravilnosti oko utakmice sa Plamenom iz Požege, ali i svemu onome što je prethodilo spornom susretu.

Izvor: Promo/KK Lavovi Brčko

Lavovi iz Brčkog izbačeni su iz WABA lige, a nakon svega klub se oglasio saopštenjem za javnost, u kojem se osvrnuo na sportnu utakmicu sa Plamenom iz Požege, ali i na sve ono što je prethodilo meču 10. kola WABA lige.

"Košarkaški klub Lavovi Brčko želi da informiše sportsku javnost o dešavanjima na utakmici 10. kola WABA lige između KK Lavovi Brčko i ŽKK Plamen Požega, kao i događajima koji su prethodili ovom meču.

Košarkaški klub Lavovi Brčko je klub koji je osnovan 2014. godine. Predanim i mukotrpnim radom iz godine u godinu rastao je u svim segmentima funkcionisanja kluba, organizaciono, kadrovski i rezultatski.

Posvećnost poslu kojim se bavimo i želja za konstantnim napredovanjem doveli su nas u situaciju da iz sezone u sezonu postižemo rezultate koje nisu postigli ni mnogo veći, organizovaniji, i klubovi sa daleko većom tradicijom od nas. KK Lavovi Brčko je postao prepoznatljiv po kvalitetnom radu sa omladinskim kategorijama iz kojeg su došli i vrhunski sportski rezultati. Dva puta juniorski šampioni Republike Srpske, juniorski šampioni Bosne i Hercegovine, kadetski šampioni Republike Srpske i kadetski šampioni Bosne i Hercegovine, rezultati su omladinskih selekcija u prethodne tri sezone. Seniorska selekcija formirana je 2020. godine i od tada ostvaruje konstantan uspon u svim takmičenjima u kojima učestvuje, zahvaljujući iskrenom i poštenom pristupu svakoj utakmici. U svaki meč ulazili smo sa ogromnom željom za nadmetanjem i pobjeđivanjem rivala na terenu. Svakoj pobjedi smo se iskreno radovali, a svaku pobjedu protivničke ekipe smo iskreno čestitali i nastavljali sa radom kako bi već u narednom meču pokušali biti pobjednici.

Najveći rezultat svakako predstavlja titula šampiona Republike Srpske u seniorskoj konkurenciji (sezona 2020/21) koja je klubu omogućila i plasman u Ligu BiH. U prvoj sezoni nastupanja u društvu najboljih bosanskohercegovačkih klubova KK Lavovi Brčko osvojio je četvrto mjesto, sezonu nakon toga, napravljen je korak više, osvajanjem treće poziciji. U aktuelnoj sezoni, KK Lavovi Brčko trenutno zauzima drugu poziciju u šampionatu Bosne i Hercegovine sa skorom od osam pobjeda i samo jednim porazom.

Vođeni željom za konstantnim napredovanjem i postizanjem vrhunskih sportskih rezultata u takmičarskoj sezoni 2022/23. KK Lavovi Brčko aplicirao je za pozivnicu u WABA ligi. Nakon razmatranja prijave i sagledavanja svih činjenica Bord WABA lige i Skupština WABA lige odobrili su učešće KK Lavovi Brčko u WABA ligi za sezonu 2022/23, a isto je učinjeno i ove sezone. U premijernom nastupu na međunarodnoj sceni KK Lavovi Brčko prošao je prvu fazu takmičenja i ostvario plasman u WABA Superligu. Međutim, prva međunarodna košarkaška utakmica ikada odigrana u Brčkom ostala je u sjenici odluke Borda WABA lige da se utakmica odigra bez prisustva publike! Razlog takvoj odluci ležala je u činjenici da je gostujuća ekipa na tom meču ŽKK Nikšić 1953 iz Crne Gore, dan prije odigravanja utakmice, a pred početak treninga prijavila bacanje suzavca u dvoranu Tehničke škole u Brčkom od strane nepoznate osobe. I pored činjenice da nakon brze intervencije, Policija Brčko distrikta BiH nije utvrdila da se tako nešto zaista i desilo, te da je gostujuća ekipa odbila ljekarske preglede kako bi se ustanovile njihove tvrdnje, Bord WABA lige je kaznio KK Lavovi Brčko, i ne samo KK Lavovi Brčko nego i sve one ljubitelje ženske košarke koji su željeli da prisustvuju prvoj međunarodnoj košarkaškoj utakmici u Brčkom! Pored toga, ista sezona ostaće upamćena po još jednoj sramnoj odluci na štetu našeg kluba u revanš utakmici protiv crnogorske ekipe u Nikšiću, odnosno ucjeni Komesara takmičenja da istu moramo odigrati u dvorani u kojoj su vladali polarni uslovi i bez grijanja u novembru mjesecu, inače bi istu izgubili službenim rezultatom 20:0!

Sezonu 2023/24. KK Lavovi Brčko počeo je sa najvišim ambicijama u domaćim takmičenjima i sa željom da ponovi rezultat u WABA ligi iz prethodne sezone (plasman u WABA Superligu). U dosadašnjem dijelu takmičenja u okviru WABA lige, KK Lavovi Brčko je ostvario zacrtane ciljeve prije početka sezone. U prvom kolu u Brčkom je savladana ekipa Ubi Holding iz Graca, a isto je učinjeno i u revanš susretu u Austriji. U ostalim susretima upisani su porazi od, u ovom momentu kvalitetnijih rivala, mada da su naše 'lavice' slavile protiv Partizana u Brčkom i Plamen Požege na gostujućem terenu ne bi bilo nezasluženo. Ali i pored toga KK Lavovi Brčko je došao u priliku da sam odlučuje o svojoj sudbini i ponovi rezultat iz prethodne sezone, odnosno plasman u WABA Superligu.

Međutim, onaj ko radi taj i griješi, a najveću grešku od osnivanja kluba 2014. godine, KK Lavovi Brčko napravio je što nije samoinicijativno istupio iz WABA lige nakon dešavanja u Beogradu, 6. decembra ove godine, bez obzira koje posljedice bi to imalo po klub! Nismo istupili jer smo svi u klubu bili duboko uvjereni da se neće desiti ono što se na kraju ipak ispostavilo tačnim. Desilo se ono što u najvećoj mjeri degradira sport, košarku i samu WABA ligu. Desilo se ono čega ne želimo da budemo dio. Rukovodstvo WABA lige (nadamo se samo jedan dio njega) je već tada bilo upoznato šta će ŽKK Plamen Požega učiniti u Brčkom 14 dana kasnije i ništa nije učinilo da ih spriječe u toj namjeri.

Naime, utakmica 8. kola WABA lige u kojoj su naše 'lavice' gostovale u Beogradu protiv ekipe ŽKK Partizan, odnosno događaji pred sam početak utakmice, ostaće trajno upamćeni po nevjerovatnom doprinosu rukovodstva WABA lige u degradiranju sopstvenog takmičenja. Naime, pred sam početak meča predsjednik Partizana i predsjednik WABA lige gospodin Srbobran Filipović, obratio se predsjedniku KK Lavovi Brčko Bošku Vukadinoviću riječima: 'Da li si pripremio novac?' Na pitanje: 'Koji novac?', Filipović je odgovorio: 'Da bi igrali WABA Superligu'. Odgovor Vukadinovića glasio je: 'Novac za Superligu klub će osigurati kada na terenu i matematički ostvarimo plasman, jer imamo još tri utakmice da igramo (Partizan u Beogradu, Cinkarna Celje u Celju i Plamen Požega u Brčkom). Nakon toga, Filipović je nastavio: 'Pa vi ćete se plasirati u WABA Superligu, jer Plamen Požega dolazi u Brčko sa djevojčicama, oni ne žele da igraju Superligu. Englman (Vladimir Englman trener ŽKK Plamen Požega) je uzeo pare od grada Požege i ne želi da ide dalje, to mu je samo trošak, doći će u Brčko da izgubi, nećete imati problema da pobijedite tu utakmicu.' Na konstataciju našeg predsjednika: 'Da li WABA liga može učiniti nešto da se spriječi takvo ponašanje i da je to loše po ugled i reputaciju samog takmičenja', Filipović je odgovorio: 'Nemamo način da ih spriječimo u tome i da ih kaznimo.'

Da li je gospodin Filipović zaista znao sa kakvim namjerama će ŽKK Plamen Požega doći u Brčko 14 dana kasnije, ili je možda nudio mogućnost da KK Lavovi Brčko pobijedi Partizan u Beogradu, ako je 'novac spreman', te na taj način 'skrati muke gospodinu Englmanu', a sa druge strane popravi klupski budžet za koji je govorio da je katastrofalan i da ŽKK Partizan od grada Beograda i Republike Srbije nije dobio ni jedan jedini dinar za takmičenje u šampionatu, te da je država povukla sponzore iz ŽKK Partizan i milionska sredstva koja su im bila namijenjena preusmjerila u muški KK Partizan. Sve navedeno ostaje tajna koju zna samo on, takođe, ostaje tajna sa kim je gospodin Englman, trener ŽKK Plamen Požega vodio petominutni telefonski razgovor u hodniku dvorane Tehničke škole u Brčkom za vrijeme trajanja utakmice 10. Kola WABA lige, nakon kojeg je povukao ekipu sa terena. Da li su instrukcije o postupcima ekipe ŽKK Plamen Požega putem telefona stizale iz Požege ili možda iz Beograda? Ostaje i tajna, kome je u interesu krojenje učesnika WABA Superlige van samog terena i sa kojim interesima?

Svi u KK Lavovi Brčko bili smo duboko uvjereni da se riječi gospodina Filipovića iz Beograda neće ostvariti 14 dana docnije u Brčkom i da ćemo u utakmici drugoplasirane ekipe u šampionatu Bosne i Hercegovine protiv prvoplasirane ekipe u šampionatu Hrvatske, pokušati doći do pobjede i željenog plasmana u Superligu. Nadali smo se da će rukovodstvo WABA lige zaštititi svoje takmičenje, nakon saznanja o malverzacijama ekipe iz Požege. Utakmica u Brčkom, bila je četvrta utakmica za naše 'lavice' u samo sedam dana, a prva na domaćem terenu u mini ciklusu u kojem nas očekuje i utakmica protiv Kozare u domaćem šampionatu. U četvrtak, 14. avgusta 'lavice' su igrale utakmicu 9. kola WABA lige u Celju, 16. avgusta uslijedilo je gostovanje u Trebinju u okviru devetog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine, a samo dva dana nakon toga, tačnije u ponedjeljak 18. avgusta gostovanje u Bijeljini u četvrtfinalu Kupa Republike Srpske. Srijeda, 20. avgust bila je rezervisana za utakmicu 10. kola WABA lige i gostovanje ekipe Plamen Požega u Brčkom. I pored činjenice, da je naša ekipa bila izuzetno umorna nakon tri gostovanja u samo pet dana i opterećena povredama, trener Aleksandar Bližnjaković na teren je izveo najjači sastav koji je imao na raspolaganju u tom momentu.

Međutim, sa druge strane, ŽKK Plamen Požega u Brčko je doputovao sa ekipom i namjerama o kojima je govorio gospodin Filipović u Beogradu 14 dana ranije. ŽKK Plamen Požega je u Brčkom nastupio sa devet košarkašica, neke od njih čak i nemaju pravo nastupa u WABA ligi. Pored toga, delegat utakmice, u svom izvještaju nije konstatovao činjenicu da je gostujuća ekipa na terenu imala devet igračica, a u prijavnoj listi deset košarkašica. Takođe, delegat utakmice nije konstatovao napuštanje terena trenera gostujuće ekipe za vrijeme trajanja meča, kako bi obavio pomenuti telefonski razgovor. Situacija da ekipe iz Požege na utakmici nastupa sa manje od deset igračica, što je suprotno Propozicijma takmičenja, ne dešava se prvi put ove sezone u WABA ligi (znali su nastupiti i sa sedam košarkašica). Nakon što su se riječi gospodina Filipovića ispostavile kao tačne, jasno je bilo da KK Lavovi Brčko više nema šta da traži u WABA ligi, bar dok je trenutno rukovodstvo lige na svojim pozicijama. Šta bi se sve moglo desiti u WABA Superligi i kakve ponude bi se našle na stolu, možemo samo da nagađamo. KK Lavovi Brčko imao je za cilj plasman u Superligu, ali u fer i korektnom nadmetanju.

Da li je nekome u interesu igranje lige i nastupanje u takmičenju u kome se sve unaprijed već zna? Da li treba biti interes nastupanje u ligi u kojoj je Bord lige upoznat sa malverzacijama koje klub iz Požege konstantno čini ove sezone i ništa ne radi da to osujeti, naprotiv, svojim nečinjenjem i nesankcionisanjem podstiče ih na takve radnje iz samo njima znanih interesa. Dovoljno je samo pogledati roster ekipe iz Požege kroz dosadašnji dio sezone u WABA ligi i šampionatu Hrvatske i neki odgovori će biti mnogo jasniji. Da li je u interesu igranje lige u kojoj smo primorani igrati u dvorani bez grijanja? Da li je interes igranje u ligu u kojoj nas kažnjavaju bez dokaza? KK Lavovi Brčko to nije u interesu! Naš interes su regularna takmičenja i nadmetanje sa fer i korektnim rivalima.

KK Lavovi Brčko, od osnivanja teži takmičenju na fer i korektan način, ima želju da postiže vrhunske sportske rezultate, ima želju da pobjede ostvaruje znanjem i vještinom svojih košarkašica i košarkaša, a ne radnjama koje su protivzakonite i ne služe na čast nikome. KK Lavovi Brčko nikada neće biti dio takvih radnji i nikada nećemo podržavati i nastupati u takmičenjima u kojima su ishodi unaprijed poznati. Svi u KK Lavovi Brčko iskreno se nadamo da sa postupcima i dogovorima gospode Filipovića i Englmana ostali članovi Borda WABA lige i Komesar takmičenja nisu bili upoznati i da će provjeriti naše tvrdnje, te s tim u vezi načiniti određene korake ka poboljšanju takmičenja u WABA ligi, a sve zbog interesa same košarke. U slučaju da se to ne desi i da se ostali članovi Borda WABA lige ne ograde od postupaka pomenutih osoba smatraćemo da je kompletno rukovodstvo WABA lige saučesnik u ovom degradiranju sopstvenog takmičenja. KK Lavovi Brčko neće nastupati u WABA ligi sve dok ne dođe do promjena u rukovodstvu lige ili ograđivanja ostalih članova Borda od postupaka predsjednika Borda WABA lige. Smatramo da osobama poput Filipovića i Englmana nije mjesto u sportu, pogotovo ne u rukovodećim strukturama. O postupcima i gestikulacijama Vladimira Englmana za vrijeme meča u Brčkom suvišno je bilo šta govoriti.

KK Lavovi Brčko na kraju želi da istakne veliku zahvalnost ostalim klubovima koji su bili učesnici WABA lige u prethodne dvije sezone i sa kojima imamo sjajne odnose. Dali smo svoj trenutni maksimum da sve ekipe u Brčkom ugostimo, sa jedne strane, na način kako predviđaju Propozicije takmičenja, a sa druge strane kako nalažu nepisana pravila domaćinskog odnosa prema svim gostima, bez obzira odakle dolaze. I u narednom periodu isto to ćemo činiti u domaćim takmičenjima, kao i u drugim međunarodnim takmičenjima, jer rad i rezultati KK Lavovi Brčko prepoznati su mnogo šire. Ambicije KK Lavovi Brčko ostaju najviše i u skladu sa time nastavljamo sa svojim djelovanjem", navodi se u saopštenju brčanskog kluba.

(MONDO)