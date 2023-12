Isplivao snimak haosa u Podgorici! Nezapamćeni skandal na utakmici Budućnosti (VIDEO)

Potpuni haos u podgoričkoj dvorani!

Navijači Budućnosti, Varvari, napali su košarkaše svog tima nakon poraza u gradskom derbiju Podgorice protiv Studentskog centra. Igrači Andreja Žakelja krenuli su ka tunelu, kada su pojedini izgrednici preskočili ogradu i pokušali da se obračunaju sa njima, a onda je haos nastavljen i kada su se košarkaši povukli u službene prostorije.

Navijači su došli i do svlačionica, a podgorički mediji pišu i da su ušli unutra! O svemu tome, trener Žakelj nije htio da detaljno govori, već je samo rekao da je razumljivo da je tenzija velika kada je rezultat loš i kada je igra još lošija. A, sudeći prema njegovim riječima, loša igra nije najveći problem tima koji je preuzeo prije mesec dana, već katastrofalan pristup ekipe.

"To nema veze sa treningom. Ne možemo ništa da napravimo što se tiče taktike, sistema, to jeste kako jeste. Ostalo? To nema veze sa treningom i ako imaš nešto tamo dole, dolaziš i boriš se, izgubiš pošteno. Za ostalo sve, nema šta da pričamo", rekao je Žakelj.

Budućnost je u ABA ligi na učinku 8-5, a sljedeću utakmicu igraće protiv Kluža, takođe u Morači, u okviru Evrokupa. Ta utakmica biće odigrana u srijedu, 27. decembra, od 19 časova, i sigurno će donijeti i posebne mjere opreza.