Snažan otpor Republike Srpske, ali ekipa KLS-a stigla do trijumfa na kraju 25. Košarkaškog sabora!

Igrači koji nastupaju u Košarkaškoj ligi Srbije savladali su Republiku Srpsku u posljednjoj utakmici na Košarkaškom saboru u Zvorniku.

Izvor: Košarka 24

Igrači koji nastupaju u Košarkaškoj ligi Srbiji savladali su večeras reprezentaciju Republike Srpske, na zatvaranju 25. Košarkaškog sabora, koji se u utorak i srijedu održavao u Zvorniku:

REPUBLIKA SRPSKA – KOŠARKAŠKA LIGA SRBIJE 83:96

(23:28, 20:23, 18:18, 22:27)

Ekipa selektora Danila Palalića pružila je dobar otpor rivalu, ali na parketu zvorničke dvorane nije mogla do pobjede.

Nakon prve dvije četvrtine, prednost reprezentacije KLS-a iznosila je osam poena (43:51), da bi u trećoj dionici, kada je dobre minute u igri uknjižio Đorđe Curović, selekcija Republike Srpske došla do plusa od jednog poena (61:60).

Bilo je to na tri i po minuta do kraja tog dijela, da bi potom uslijedio mali pad u igri, s obzirom da do kraja četvrtine Republika Srpska nije uspjela da poentira. Istovremeno, reprezentacija KLS-a je napravila seriju 9:0 za novih plus osam (61:69), ali to nije obeshrabrilo ekipu RS, koja je na pet minuta do kraja meča kasnila samo dva poena za rivalom (76:78).

SVI REZULTATI NA 25. KOŠARKAŠKOM SABORU Utorak (26.12.2023.): Republika Srpska U-15 - Srbija U-15 73:78 Republika Srpska U-16 - Srbija U-16 68:86 Srijeda (27.12.2023.) Republika Srpska - ŽKLS 68:73 Republika Srpska - KLS 83:96

Ekipa KLS-a se, međutim, u posljednjim minutima pitala na terenu. Palalićevim igračima ponestalo je snage u posljednjih pet minuta, što je na kraju rezultiralo novom serijom poena gostiju, do konačne prednosti od 13 poena.

Najbolji poenterski učinak u reprezentaciji KLS-a imao je Vuk Borovčanin (18), Srđan Krsmanović je postigao 14, dok se Uroš Bunjac zaustavio na 13. U ekipi Republike Srpske, po 14 poena su postigli Dejan Kokoruš i Velibor Milovanović, dok se Đorđe Curović zaustavio na 11.

Inače, pred početak utakmice, za najboljeg košarkaša Republike Srpske u2023. godini proglašen je prvotimac Igokee m:tel Kosta Kondić.

Takođe, u pauzi između dva poluvremena, organizovano je takmičenje u šutiranju trojki i zakucavanjima, a trijumfovali su prvotimci Tamiša i Vršca Marko Krstić i Stefan Simić.

REPUBLIKA SRPSKA: Filip Cvjetinović 8, Dejan Kokoruš 14, Lazar Dražić 2, Siniša Šorak 4, Jovica Kecman 4, Aleksandar Pirgić 6, Bojan Vidović 4, Bojan Matić 7, Đorđe Curović 11, Velibor Milovanović 14, Saša Lazić, Rajko Gutalj 9. Selektor: Danilo Palalić.

KLS: Stefan Simić 8, Vuk Borovčanin 18, Srđan Krsmanović 14, Čedomir Matić 10, Uroš Bunjac 13, Đuro Dautović 8, Srđan Tešić, Petar Bogićević 3, Đorđe Božić 5, Marko Krstić, Boško Bumbić 6, Andrija Vuković 11. Selektor: Vladimir Lučić.

(mondo.ba)