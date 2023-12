"Pogledao sam snimak, diskutabilno je!" Željko Obradović: Nevjerovatan udarac, meni je ličilo da je namjeran!

Poruka trenera crno-bijelih poslije dramatičnog poraza protiv Virtusa.

Trener Partizana Željko Obradović ukazao je na važnu odluku sudija u završnici utakmice Partizan - Virtus, kada je pri vođstvu Virtusa od dva poena dosuđen "običan" prekršaj na Kevinu Panteru na 4,7 sekundi do kraja.

"Kevin je dobio nevjerovatan udarac, sad je to diskutabilno da se pogleda, da li je to bio namjeran faul, to što sam pogledao ličilo mi je na namjeran faul, ali sudije su odlučile...", rekao je on.

Obradović je rekao da je Partizan izgubio samo zbog velikog broja promašenih "otvorenih" šuteva - Kevin Panter gađao je trojke 0/4, Zek Ledej šutirao je iz igre 1/8...

"Dvije apsolutno različite slike u odnosu na prethodnu utakmicu. Protiv Zadra nisu imali energiju, večeras smo izgubili jer nismo pogodili nijedan otvoreni šut, nijedna lopta nije ušla. Sve smo uradili šta je trebalo, protok lopte, u odbrani smo ginuli. Oni su dobar tim... Insistiram na tome da smo se vratili i kad su vodili, našli smo želju, energiju, nismo ubacili taj posljednji šut i sve u redu. Kad se tim ovako bori, nemam nikakve zamjerke."

Uz najavu da će najnovije pojačanje Partizana Džejlin Smit biti u timu u subotu protiv Mornara u Baru, Obradović je izrazio zahvalnost navijačima jer su ispunili Štark arenu i odazvali se na humanitarnu akciju kluba.

"Hvala navijačima na fantastičnoj podršci, ambijentu, što su prepoznali akciju kluba na početku utakmice i naravno kako i njima, tako i svima vama da poželim srećnu Novu godinu."

Partizan će "zatvoriti" 2023. godinu sa skorom 9-8 u Evroligi, a posljednji meč odigraće u okviru ABA lige, u subotu od 18 časova u hali "Topolica" u Baru.

