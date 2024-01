Ja ne znam do kad će ovi ljudi... Željko Obradović: Prave to što prave i ostavljaju me bez teksta!

Trener Partizana nekoliko puta naglasio jedno na konferenciji za novinare.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Poslije ubedljive pobjede Partizana protiv Asvela, trener crno-belih Željko Obradović nekoliko puta je zahvalio navijačima crno-bijelih što su ispunili dvoranu i podržali njegov tim. U razgovoru sa francuskim novinarom na početku konferencije u Štark areni, "Žoc" je izrazio zahvalnost prema gostu zbog tog pitanja.

"Treneru, iz Francuske sam i prvi put sam ovdje. Znam za atmosferu u ovoj Areni i da je to rutina za vas, ali možete li mi reći u nekoliko rečenica šta to znači za vas?", bio je upitan Obradović i odgovorio je sa velikim zadovoljstvom.

"Hvala vam za pitanje, to me čini srećnim. Atmosfera je bila nevjerovatna, iznenađuju nas iz veče u veče, u posljednje tri godine osećamo veliku ljubav od njih i to nas gura da radimo još jače i da probamo da dajemo sve od sebe".

I tokom razgovora o utakmici, igri svog tima i svojim odlukama, Obradović je hvalio Grobare. "Ovi ljudi nas non-stop iznenađuju i ja ne znam do kad će da prave ovo što prave, ovo je fantastično, čini nas ponosnim, srećnim, i izvlače iz nas zadnji atom snage", kazao je on.

Obradović je rekao da je u posljednjoj četvrtini rasporedio snagu i minute svog tima. U toj dionici ASVEL je rezultatski upristojio svoj poraz, ali ni na koji način nije ugrozio trijumf srpskog predstavnika. "Jasno je bilo da je utakmica gotova poslije 28 minuta, i naravno da sam razmišljao o onome što nas čeka u četvrtak, napravio sam preraspodjelu minuta, to je bilo fenomanalno, svi dali koš, svi zadovoljni i srećni,. utakmica je bila kakva je bila. Tristan i Smailagić su odigrali izvanrednu odbranu u prvom dijelu, jedna od najboljih na poziciji ' četiri' i kad je tako zaslužuju minutažu", rekao je on.

Zek Ledej zbog povrede nije igrao. Da li će biti spreman za četvrtak i derbi? "Ledej? Imao je velilki hematom, naši doktori fizioterapeuti rade na tome, procjena je bila da je nemoguće da igra ovu utakmicu, vidjećemo kako će da se osjeća sutra, pa ćemo u odnosu na tu utakmicu ili eventualno sutra odlučiti".

Obradović je naglasio da je i dalje uvodna faza sezone i da je pred "vječitim" rivalima još mnogo utakmica, pa i međusobnih, bez obzira na to što svaki derbi ima poseban značaj. "Tek je ovo početak, naravno - derbi je derbi, ali u prošlom mjesecu imali smo 11 utakmica, u ovom isto imamo 11, to je nevjerovatan napor, fizički, umrni, a kad je tako pokušavate i da razumijete igrače, rasporedite trening, minutažu... Imali smo večeras trojicu preko 20 minuta, Tristana, Džejmsa i Danila", poručio je trener crno-bijelih.