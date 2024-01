Sa Đanmarkom Pocekom nikada nije dosadno pa tako je i konferencija poslije poraza od Partizana bila sadržajna.

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV/printscreen

Partizan je ubjedljivo savladao Asvelna svom terenu 90:77 i tako uspio da ostane u gornjem dijelu tabele sa deset pobjeda i osam poraza u dosadašnjem dijelu Evrolige. Poslije meča Željko Obradović je govorio o navijačima svog tima, a njegov kolega sa druge strane Đanmarko Poceku - o njemu!

Italijanski stručnjak koga znamo i kao velikog šoumena sada je odvojio vremena da govori o Obradoviću ne samo kao o najvećem treneru u istoriji košarke već i kao o sjajnoj osobi.

"Prvo moram da čestitam Partizanu, treneru Obradoviću i njegovom stručnom štabu, cijelom sistemu i igračima. Odigrali su jako dobru utakmicu. Ali moram da kažem da je Željko Obradović nevjerovatan trener i to svi znaju. Ali on je još bolji kao osoba i ja želim da mu se zahvalim za ono što je govorio prije meča. On je ubjedljivo najbolji trener u istoriji košarke, ubjedljivo. Ne u evropskoj košarci, nego u košarci uopšte", rekao je na startu Poceko.

Vidi opis Poceko u Beogradu progovorio srpski: Željko je najbolji trener u istoriji košarke! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Prije utakmice u Beogradu krenule su glasine o tome da će Poceko biti otpušten, ali on nije želio mnogo da se obazire na to. "Prvo ja ne znam francuski, pa i ako bih pročitao tako nešto ne bih razumio", počeo je, a onda je na srpskom rekao: "Ne razumijem!"

Asvel je ubjedljivo posljednji na tabeli Evrolige sa dvije pobjede, a ne cvjetaju im ruže ni u domaćem prvenstvu. Ipak sudeći po tonu Poceka, ima trzavica u odnosu njega i kluba.

"Manje-više morate da pitate moj klub. Ja sam u kontaktu sa njima, pričali smo i počeli da govorimo o tome šta je potrebno da uradimo. Oni znaju o čemu ja mislim, ali kao trener se nikada ne žalim. Moram da radim svoj posao, a ovo nije mjesto na kome treba da pričam o našoj strategiji. Morate njih da pitate, takav je naš život. Kada radite u sportu to može da se desi. Nastavljam da radim vrijedno, čak sam i danas radio najbolje što sam znao. Nisam ja prava osoba da me to pitate". završio je Poceko i na kraju konferencije još jednom pozdravio sve prisutne na srpskom.