Spektakl! Srbija protiv Amerike pred Olimpijske igre: Pešić otkrio plan za Pariz

Srbija će igrati protiv Amerike, Australije i Francuske pred Olimpijske igre u Parizu.

Izvor: Printscreen/YouTube/Olympics/ MN Press

Srbija protiv Amerike pred Olimpijske igre! Nije šala, košarkaška reprezentacija učestvovaće na turniru u Abu Dabiju i tamo će odmjeriti snage sa američkom selekcijom i sa Australijom. Prije tih mečeva odigraće i protiv Francuske. Sve u sklopu priprema za najveće sportsko takmičenje.

Potvrdio je to i selektor Svetislav Pešić.

"Najvjerovatnije idemo u Abu Dabi, na turnir. Tamo ćemo igrati prvo sa Australijom, pa Amerikom. Poslali su ponudu da se potpiše ugovor, uslovi koje smo dobili su fantastični. Savez bi trebalo to sa njima da potvrdi, ali najvjerovatnije tamo idemo. Sa Francuzima igramo na oproštaju Tonija Parkera 12. jula u Lionu, pa onda ide Abu Dabi 15, 16 i 17. jula. To je to za sada", poručio je Pešić za "Mozzart sport".

Postoje spekulacije već neko vrijeme da će Amerikanci doći u Pariz sa najvećim zvezdama i da će igrati Lebron Džejms, Kevin Durent, Stef Kari... Što se Australijanaca tiče izvjesno je da će na spisku biti bivši igrač Partizana Dante Egzum, kao i mladi Džoš Gidi koji ima probleme sa zakonom u posljednje vrijeme. Francuze bi mogao da predvodi Viktor Vembanjama...

A, glavno pitanje za sve u Srbiji je ko će se naći na spisku selektora Pešića. Svi bi voljeli da na listi budu Nikola Jokić, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović. "Nadam se i ja, duboko u sebi to želim. Realno, biće odziv dobar. Nije najboljih i najkvalitetnijih 12 ono što će najbolje da se pokaže na terenu. Idemo na nove pripreme, nova hemija, biće lijepo i naporno", rekao je Aleksa Avramović u intervjuu za MONDO.