U svlačionici kao na sahrani, trener samo što ne plače! Lebron Džejms napao novinara: Ti si kriv, a ne ja!

Pogledajte raspoloženje košarkaša i trenera poslije još jednog poraza.

Izvor: Twitter/mcten/Instagram/Hoopshall

Često se može čuti da u NBA ligi igračima do plej-ofa nije stalo do toga da li će da pobijede ili izgube, da im je svejedno, da rezultat ne utiče na raspoloženje svlačionice poslije meča... Međutim, ipak bi prije izricanja tog zaključka trebalo baciti pogled ka licima igrača i trenera Los Anđeles Lejkersa prošle noći.

Najveći košarkaški tim na svijetu u veoma je lošoj formi i izgubio je i od Memfisa (113:127), pa sada ima skor 17-19, nakon što je doživio čak 10. poraz u poslednjih 13 utakmica. Lebron Džejms ubacio je 32 poena, ponovo pokazao da je spreman da vuče tim i u 40. godini, ali ne ka pobjedama u nizu. Bar ne za sada. I nije pomoglo ni to što je Entoni Dejvis, centar Lejkersa, postigao 31 poen. Ekipa Darvina Hama od osvajanja prvog "NBA kupa" ne liči na sebe, a trener je veoma ljut zbog toga kako navijači i javnost shvataju seriju loših rezultata.

"Čovječe, ovo je NBA liga! Ovo je maraton. Morate da pogledate širu sliku i umoran sam od ljudi koji shvataju našu svaku utakmicu kao da je na život ili smrt. To je suludo! Ovo je isti tim koji je pobjeđivao, igrali smo neke kvalitetne utakmice ne tako davno i vratićemo se na taj nivo. Moramo da nastavimo da se borimo", govorio je trener Lejkersa, tako emotivno da se činilo da su mu oči pune suza.

Izvor: Twitter/mcten/Instagram/Hoopshall

Međutim, Lebron Džejms nije zvučao, niti izgledao tako optimistično. "Igrali smo dobro u samo dvije utakmice u finalu tog turnira. To je jako mali uzorak. Svi pričaju o tome što je bilo u Las Vegasu i vraćaju nas na Vegas, a to su bile dvije utakmice. Uradili smo posao, ali to su samo dva meča", govorio je očigledno uzrujani Lebron.

Novinari su pokušali da od Lebrona izvuku i odgovor na pitanje o penzionisanju Rikija Rubija, Španca koji više neće igrati u NBA ligi, ali je Džejms odgovorio u istom tonu. "Nisam baš raspoložen da odgovorim na to pitanje. Poštujem Rikija, čestitam mu na paklenoj karijeri. I ako ne budem izgledao iskreno dok bude gledao ovaj video, neka zna da je to zato što su nam ponovo razbili gu*ice. Dakle, stvar je u tome da je bio loš trenutak za ovo pitanje koje je novinar odabrao da me pita to pitanje, a nisam ja kriv, Riki. Zato - čestitke."