Šabaz nas nije poremetio, Topić je donio kvalitet! Mađar opet "mijenja poziciju" u Zvezdi: Ako treba kao plej...

Adam Hanga nema ništa protiv da igra i kao plejmejker, nakon što je prethodnih nekoliko mečeva igrao kao bek ili nisko krilo.

Izvor: MN PRESS

Usljed povrede Nikole Topića, kao i manjih problema koje imaju Miloš Teodosić i Jago dos Santos, očekuje se da Adam Hanga ima ozbiljnu minutažu na mestu plejmejkera tokom "duplog kola" Evrolige. Mađarski košarkaš je uoči mečeva sa Asvelom (utorak) i Olimpijom (četvrtak), poručio da je to nešto što je očekivao i šta je već morao da radi ove sezone, a iako više voli da bude na mjestu beka ili niskog krila, prilagodiće se bez pogovora zahtjevima Crvene zvezde.

"Sada sa povredom Topića igraću malo više kao plejmejker i moram da nađem svoj ritam da pomognem ekipi. Posljednjih par utakmica igrao sam kao dvojka ili trojka, tu se bolje osjećam, ali učiniću sve da timu bude bolje", kazao je Adam Hanga na treningu uoči puta u Lion.

Što se tiče duela sa Nejpirom, svojim bivšim saigračem, Hanga ističe da ga njegov odlazak lično nije "poremetio":

"Nije se mnogo toga promijenilo njegovim odlaskom, ali jeste dolaskom Topića jer nam je donio svježinu, energiju, to je momak koji voli da se takmiči. Takođe, treba nam malo vremena. Promijenili smo trenera, prilagođavali se novom, sve mora postepeno da ide i to je proces. Nadamo se da možemo da ostanemo na ovom nivou", rekao je Mađar poslije dvije uzastopne pobjede Zvezde.

Upravo zbog toga, navijači očekuju i treću, i to u Lionu, gdje je stigao novi trener umjesto Đanmarka Poceka: "Svi očekuju da pobijedimo ovaj meč i to je uvijek kompikovano, a po mom mišljenju je to jedna od najtežih utakmica ove sezone. Hoćemo da pobijedimo!", naglasio je on.