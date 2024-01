Zvezdino bolno prizemljenje! Veliki korak unazad u Evroligi - šansa za Top 8 postaje sve manja!

Crveno-bijeli problemi ponovo ogoljeni. I nisu mali!

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Crvena zvezda ostala je bez snage, rješenja i aduta da pobjede protiv Fenerbahčea i Partizana pretvori u seriju. U duelu sa posljednjeplasiranim na tabeli, ASVEL-om, crveno-bijeli doživjeli su veoma bolan poraz, koji boli ne samo zbog čak 100 primljenih poena, već i zbog toga što Zvezda ne smije da propušta zadnje vozove za plasman u plej-in. A pred halom ASVEL-a u utorak je čekao jedan od posljednjih!

Trener Zvezde Janis Sferopulos nije nalazio rješenje, zonska odbrana 1-3-1 to svakako nije bila i to je kažnjavano trojkama Šarla Kaudija iz ugla u ključnim trenucima, a i Paris Li i Žofri Lovernj znali su kako da riješe tu situaciju na polovini srpskog tima. Crveno-bijeli su igrali protiv ASVEL-a bez Nikole Topića, bez Luke Mitrovića, a i uz očigledne probleme Miloša Teodosića, koji je igrao manje od 17 minuta i djeluje da je i dalje povrijeđen.

U odsustvu Topića, a u većem dijelu meča i Teodosića, Jago Dos Santos organizovao je igru, pokazivao zube, ali i donosio loše odluke u pojedinim trenucima. Dosta toga bilo je nedorečenog u igri Zvezde, pa je tako i Nemanja Nedović uoči završnice pogađao uz prekršaje, ubacio trojku, a onda je i on ulazio u kontraritam, sa izgubljenom loptom, promašajima sa distance... Ubacio je 26 poena, ali i to je bilo malo za bar neizvjesnu završnicu. A da ne pominjemo da je malo to što je, primjera radi, Dejan Davidovac opet bio nevidljiv sa samo tri poena i sa samo dva šuta za 22 minuta na terenu.

Poslije svega, Zvezda ne stoji dobro na tabeli i pogled ka njoj pokazuje crveno-bijele na 13. poziciji, sa skorom 8-12, a ne uliva optimizam ni raspored Evrolige. S obzirom na to da se i ove nedjelje igra "dupli program", Zvezda u četvrtak gostuje Armaniju i biće to težak teren za "vađenje", bez obzira na to što za Italijane zbog povrede ne igraju Nikola Mirotić, Ševon Šilds, Bili Beron... Uostalom, takvi asovi nisu ni u svlačionici ASVEL-a bili u utorak, pa su i manje zvučni igrači (bez Nanda De Koloa, svog lidera) ubacili čak "stotku" u Zvezdin koš.

Poslije Zvezdinog velikog uzleta pobjedama protiv Fenerbahčea u Istanbulu i Partizana u Štark areni, porazima protiv Cedevita Olimpije i sada ASVEL-a, doživjela je bolno prizemljenje.







