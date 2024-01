Jokić ispisao istoriju - Nikola prestigao čak i Lebrona!

Ovo će teško bilo ko dostići!

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi izgubili su od Jute 111:124, a Nikola Jokić je bez obzira na to ispisao još jednu stranicu istorije NBA lige. Najbolji košarkaš na svijetu ubacio je 27 poena, uz 11 skokova i šest asistencija i to je bilo dovoljno da postane najmlađi igrač u istoriji NBA koji je ubacio više od 13.000 poena, uhvatio više od 6.000 skokova i podijelio više od 4.000 asistencija.

Nikola Jokić u ovom trenutku ima 28 godina, 19. februara napuniće 29 i upravo toliko je imao prethodni rekorder, Lebron Džejms, koji je sve navedeno uspio nekoliko mjeseci kasnije, kada je imao 29 godina i 82 dana. Samo stavljanje u ravan sa jednim od najvećih igrača u istoriji čini i Nikolu jednim od najvećih ikad, ali taj račun biće svođen tek kada prođu godine i kada završi karijeru.

U ovom trenutku Lebronovi Lejkersi su u nemalim problemima, a Nikola za to vrijeme sa Denverom brani istorijsku titulu, koji je donio Nagetsima prošlog ljeta. Jokić je u naponu snage, iz godine u godinu pravi čuda i podiže nivo igre i pitanje je gdje će se zaustaviti. Sa druge strane, ni Lebron Džejms ne posustaje i gazi i u svojoj 40. godini. "Kralj" prosječno postiže čak 25,1 poen, uz 7,2 skokova i 7,5 asistencija.

Važno za ovo poređenje je i to da Nikola Jokić igra u NBA ligi od od svoje 20 godine i debitovao je sa 20 godina i osam meseci, a da je Lebron imao 18 godina i 10 meseci kada je odigrao prvi, istorijski meč protiv Sakramento Kingsa kao prvi "pik" u dresu Denvera. Džejms je stigao u NBA direktno iz srednje škole, što već 2006. godine ne bi mogao da uradi, već bi morao na koledž bar na godinu, na osnovu i dalje važeg "one and done" pravila.

Sa druge strane, Nikola Jokić počeo je profesionalnu karijeru u Megi, u koju je stigao iz KK Vojvodina u decembru 2012. godine, kada je Lebron već igrao devet godina u NBA ligi. I stigao je sve - i da u Megi postane MVP ABA lige i da nagovijesti talenat kakav svijet dugo nije vidio, a onda je stigao i da ga ostvari, da postane najpre član petorke Denvera ispred Jusufa Nurkića, potom da počne da dominira, da asistencijama mijenja košarku i shvatanje pozicije centra... A, od prošle, 2023. godine, i da bude NBA šampion. I djeluje da je gladan novih titula, pa zato još ne bi trebalo sabirati šta je sve uradio - jer tu istoriju još piše.

0ve sezone Nikola postiže po 25,5 poena, uz 11,8 skokova (četvrti u NBA) i 9,2 asistencija (treći u NBA), dok iz igre pogađa 57,4 odsto šuteva i u tome je 15. najuspješniji u ligi. Lebron se i dalje bori i trebalo bi skinuti mu kapu, ali ovo je ipak Jokićevo vrijeme.