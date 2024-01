TEODOSIĆ? Namjerno ga nisam pomenuo! Na jedno pitanje o Zvezdi Sferopulos nema odgovor!

Obraćanje trenera Zvezde poslije poraza od Baskonije u Evroligi

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

KK Crvena zvezda Meridianbet dramatično je izgubila od Baskonije u punoj Štark areni, u bitnoj evroligaškoj utakmici, poslije koje jooj se ponovo komplikuje put ka Top 8 fazi ili plej-inu. Pre priče o utakmici, trener Zvezde Janis Sferopulos izjavio je saučešće porodici Dejana Milojevića, preminulog srpskog košarkaškog velikana. "Prije razgovora o utakmici hoću da izrazim najdublje saučešće porodici Dejana Moilojevića, ovo su veoma teški trenuci", rekao je prije svega grčki trener.

"Što se tiče utakmice, htjeli smo da se borimo do kraja, da pobijedimo kvalitetan tim. Mislim da smo počeli veoma dobro u napadu, ali defanzivno smo imali problem. Uhvatili su sedam ofanzivnih skokova u prvom dijelu, pričali smo u poluvremenu da moramo bolje u tom segmentu, jer im ti skokovi daju više šuteva za tri poena. Nažalost, nismo to kontrolisali večeras, dobijali su dosta lakih poena, treća četvrtina je naravno bila veoma loša, u napadu pogotovo, a to nismo nadoknadili u odbrani. Poveli su dvocifrenom razlikom, ali polako smo to smanjili, vratili se, mali detalji su opet odlučili - jedan skok, jedan promašaj, jedan neiskorišćeni zicer..."

"Kada dozvoliš protivniku da postigne toliko poena, veoma je teško pobijediti. Moramo da nastavimo, ovo je maraton i uvijek ponavljam istu stvar, bez obzira na pobjedu ili na poraz, uvijek moramo da nastavimo dalje i da se okrenemo sljedećoj utakmici. Naravno, moramo da naučimo iz ove utakmice, da ne ponovimo greške. Ne smijemo da budemo razočarani, jer je pred nama dugačak put i moramo da budemo borci do kraja. Hvala navijačima što su došli u halu, nismo ostvarlii dobar rezultat, ali potrebni su nam da se borimo nadalje zajedno".

Koliko je bilo teško bez Teodosića i da li je mnogo falio? "Slažem se, ali neću izgovore i to nisam hteo da sam pominjem. Kad igramo bez Teodosića, Nedovića i Topića, ostajemo bez trojice bekova koji mogu da kreiraju igru. U napadu nismo imali problem, postigli smo 90 poena, ali problem je bila odbrana. Odbrana nam je protiv Armanija donijela pobjedu i trebalo je da igramo tako. Imali smo večeras kreaciju u napadu, ali najvažnije je bilo da igramo čvršću odbranu".

Koliko je zadovoljan Smartom? "Naravno da sam zadovoljan, trenirao je samo jednom, juče, a danas je igrao. Još ima džet-leg, ne zna imena svih u timu, razumite koliko je teško da igra, ali ako se sve to uzme u obzir, mislim da je igrao odlično. Naravno da ovo nije njegova najbolja igra, može mnogo bolje, da poentira, da igra odbranu, ali ovo je dobar početak za bolju budućnost"

Kada će Teodosić igrati? "Ne znamo, doktori su sa njim. Vidjećemo sutra kada bi mogao da bude spreman. Odluka će biti donošena iz dana u dan".

Crvena zvezda Meridianbet igraće sljedeći meč u nedjelju uveče protiv FMP-a na svom terenu, a sljedećeg četvrtka gostovaće Albi. Upitan koliko se poslije dva poraza od Baskonije komplikuje put ka plej-inu, Sferopulos je rekao: "Ne znam da odgovorim na to pitanje. Borićemo se do kraja, pa ćemo da vidimo šta će se dogoditi. Ići ćemo iz meča u meč, pokušaćemo da pobijedimo u što više utakmica, pa ćemo na kraju vidjeti da li ću moći da odgovorim na vaše pitanje pozitivno ili negativno. Moramo imati kratko pamćenje, ne smijemo da razmišljamo o onome što je bilo i o onome što je daleko pred nama. Sad igramo protiv FMP-a, poslije nas čeka Alba i tako dalje. U februaru imamo i Kup. Sada moramo da se borimo svakog dana, utakmicu po utakmicu na tri dana. Tako možemo da nastavimo i ići ka nečemu dobrom. Ako budemo srećni zbog velike pobede ili tužni zbog poraza, neće biti dobro"

"Ima i stvari na koje ne možemo da utičemo i da ih kontrolišemo. Pobijedili smo Armani, ali smo doživjeli dvije povrede igrača. Ima stvari koje ne možemo da kontrolišemo", dodao je Sferopulos. "Večeras smo dali maksimum, ali nije bilo dovoljno"