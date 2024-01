Šampion Evrope i svijeta uči od Željka Obradovića: Isplivala fotka sa treninga Partizana (FOTO)

Svjetski poznati stručnjak došao na lekciju kod trenera Partizana.

Izvor: Twitter/sergioscariolo/MN Press

Italijanski košarkaški stručnjak Serđo Skariolo, prvak svijeta i četvrtostruki prvak Evrope sa Španijom, u Beogradu uči od Željka Obradovića.

Legendarni trener, koji je vodio Špance i do olimpijskog srebra 2012, kao i do olimpijske bronze 2016, prisustvuje treninzima crno-bijelih, na koje ga je pustio "Žoc". "Učim od najboljeg", napisao je on. Njih dvojica bili su rivali više od 30 godina, jer su praktično istovremeno počeli da se bave trenerskim poslom - Obradović u Partizanu 1991, Skariolo u Skavoliniju 1989.

U međuvremenu je srpski stručnjak postao najveći u svom poslu u Evropi i čak devet puta osvojio Evroligu, dok je Skariolo bio uspješniji sa reprezentacijom i predvodio je Špance do čak pet zlatnih medalja na velikim takmičenjima, zaključno sa Eurobasketom 2022. Uz sve to, Skariolo ima u biografiji i osvojenu NBA titulu kao asistent u Toronto Reptorsima, u kojima je radio od 2018. do 2021. Ove sezone je slobodan, jer se poslije dvije sezone rastao sa Virtusom i ustupio svoje mjesto Luki Bankiju. Prethodno je trenirao Fortitudo, Baskoniju, Real Madrid, Unikahu, Himki, Armani, opet Baskoniju...

Skariolo je prisustvovao Partizanovom treningu pripreme za petak i meč protiv Žalgirisa, koji nosi veliki značaj za crno-bijele u Evroligi. Pred Skariolovim pogledom, na terenu Štark arene trenirali su Ognjen Jaramaz, Aleksa Avramović, a Obradović je bio odmah do njih i davao instrukcije. Skariolo je pratio i upijao: