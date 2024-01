Odlučeno - Evo ko će suditi vječiti derbi Zvezde i Partizana!

ABA liga potvrdila sudijsku trojku za meč Zvezde i Partizana.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet dočekuje Partizan u nedjelju u četvrtom ovosezonskom vječitom derbiju. U prva dva prošle godine, evroligaškom i abaligaškom, crno-bijeli su slavili, dok je u prvom ovogodišnjem duelu u elitnom takmičenju crveno-bijeli tim slavio. Sada su poznate i sudije za naredni okršaj vječitih rivala.

ABA liga se oglasila i potvrdila da će pravdu u nedjelju dijeliti Saša Pukl (Slovenija), Uroš Obrknežević (Crna Gora) i Josip Radojković (Hrvatska). Dakle, neće biti nijedan srpski arbitar u beogradskoj Areni u nedjelju od 19 časova.

Poslije pobjede protiv Žalgirisa Željko Obradović pričao je o narednom derbiju. "Da shvatimo da igramo ispred njihovih navijača koji prave fenomenalnu atmosferu, da će to biti nešto o čemu moramo da vodimo računa. Nadam se, to sam rekao igračima da se odmore i da sutra uveče radimo jedan koliko-toliko normalan trening. Ima igrača koji nisu igrali večeras, neki koji su bili van tima, pa ćemo da sastavimo da vidimo ko je tu najopterećeniji i ko je imao najveću minutažu. Ako se ja ne varam to su bili Zek Ledej, Džejms Naneli i Pi Džej Doužer tako da oni vjerovatno u nekom slabijem ritmu, a ostali će da rade u nekom pristojnom ritmu", rekao je Obradović.