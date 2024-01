Sada kad smo pobijedili Partizan dva puta u nizu... Janis Sferopulos: Za Jaga nije bio ovakav plan! (VIDEO)

Grčki trener analizirao pobjedu nad Partizanom.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet pobijedili su Partizan i tako praktično obezbijedili prvo mjesto na kraju ligaškog dijela ABA lige - pobjeda od samo dva poena razlike daleko je neizvjesnija nego što se očekivalo u većem dijelu meča, posebno nakon 21 poena prednosti u drugoj četvrtini. Ipak, na kraju je Jago Dos Santos donio Zvezdi pobjedu i učinio da Sferopulos izađe nasmijan pred novinare.

"Čestitam svojim igračima, ponosan sam na to kako smo igrali večeras, odigrali smo veoma dobar meč na početku, u prvom dijelu imali smo jedno od najboljih poluvremena, s obzirom na to ko je bio protivnik. Sa druge strane, do kraja treće četvrtine bili smo veoma koncentrisani, možda i malo duže, a onda smo u posljednjih pet minuta izgubili koncentraciju, napravili greške, dva puta faulirali pri šutu za tri poena. U napadu nismo funkcionisali kako smo htjeli i dali smo im šansu da se vrate. Na kraju, kada se utakmica završila, mislim da smo 100 odsto zaslužili pobjedu, jer smo 35, 36 minuta bili bolji tim. Veoma sam srećan zato što je naš tim reagovao veoma dobro poslije poraza i očekujem da nastavimo na isti način i da se borimo do kraja."

Šta ovaj derbi čini posebnim?

"Prije svega, velika je tradicija iza ove utakmice, svi znamo da je Srbija košarkaška zemlja. Ne samo sada, već iz vremena kada je ovaj sport izmišljen, pa razumijete koliko je ova utakmica važna cijelom gradu, navijačima... Mislim da je ova atmosfera balkanska i u Grčkoj imamo nešto slično, kao i u Izraelu, nešto slično, mada nije to blizu."

Koliko je ova utakmica bitna za samopouzdanje?

"Poslije poraza od Albe nije bilo lako naći snagu igrati kako smo igrali večeras i zato čestitam igračima. Zaista su potpuno preokrenuli timsku psihologiju. Moramo da budemo spremni da za dva dana igramo protiv Valensije. Teško je kontrolisati emocije. Jako je bitno pobijediti u utakmicama kao protiv Partizana. Ako se sjećate, moja prva utakmica bila je protiv FMP-a, pa protiv Partizana. Sada kada imamo dvije pobjede u nizu protiv njih, to nam znači mnogo za psihologiju, jer ćemo igrati još mnogo puta ove sezone."

Kako je trenirati Jaga Dos Santosa, koji je postigao ključni koš?

"On je mnogo puta dokazao da je igrač za ovaj nivo. Prva mu je sezona u Evroligi, nismo ga potpisali da igra kao prvi plejmejker, a vidite da igra kao da je prvi. Odlično odgovara svojim dužnostima u ulozi organizatora igre, organizuje i poentira, biće sve bolji i bolji kako stiče samopouzdanje. Mlad je, ima veliku budućnost pred sobom i srećni smo što ga imamo."

Jedno je dodao bez pitanja.

"Veoma je dobro što smo došli čarterom iz Berlina, izbjegli smo umor od puta i to je bilo ključno za pripremu. Za to hvala gospodinu Čoviću i menadžmentu što su posljednjem trenutku organizovali čarter-let."

Zašto se Zvezdi dogodio takav pad na kraju meča?

"Prvo, zbog umora, kada ste umorni, gubite koncentraciju. Lako je. Drugo, bilo je previše prekida i izgubili smo ritam, protiv tima koji igra dobru košarku. Igrali smo veoma dobro 35 minuta, a koliko je bilo onda čelendža, zaustavljanja, prekida u posljednjih pet minuta. U ključnom trenutku su bili napravljeni faulovi za dva, a ne za tri poena. Promašili smo neka bacanja, i oni su, cilj je da se smanje greške. Najvažnije je da se popravimo i da ispravimo greške, ali Partizan je pokazao mnogo puta da igra tako i da se vraća, ne samo protiv Zvezde".

Bio je upitan i Sferopolos za to što je na kraju promijenio cijeli tim?

"Nisam promijenio cijeli tim. Najprije sam izvukao Nedovića, pa sam ga vratio, pa sam izvukao Adama... Morao sam da ih mijenjam zbog umora, nisu mogli da igraju u tom ritmu dugo. Mijenjao sam sve igrače, ne možemo da igramo samo sa pet igrača sve vrijeme".

Crvena zvezda Meridianbet igraće sljedeću utakmicu u utorak u Štark areni protiv Valensije, a potom će u petak na istom mjestu dočekati Barselonu.