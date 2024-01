Saša Obradović razgovarao je sa novinarima poslije pobjede protiv Partizana.

Izvor: Printscreen/YouTube/Monaco basketball

Monako je odbranio domaći teren i pobijedio Partizan u 24. kolu Evrolige (85:70). Meč je riješen početkom posljednje dionice kada je tim Saše Obradovića napravio seriju, stekao dvocifrenu prednost i uspio da je sačuva do samog kraja. Po završetku susreta srpski stručnjak pričao je sa novinarima.

Pohvalio je svoje izabranike prvo. "Nevjerovatna utakmica, posebno defanzivno. Panter je dao dosta poena, neke teške šuteve je ubacio, mi smo uradili odličan posao kao tim, znali smo da oni nikada neće odustati. Mi napredujemo, vidljivo je da dižemo nivo igre. Bilo je teško, prava plej-of utakmica, mislim da su svi mogli da uživaju."

Dosta glasniji u dvorani bili su navijači Partizana. "Ljudi moraju da shvate. Mi gde god da igramo, igramo protiv šest igrača, mislim na publiku. Moraju da budu najglasniji, da budu spremni. Potrebna nam je njihova pomoć i ta vrsta prednosti kod kuće. Nema potrebe da to pričam, svi treba da budu tu, da stvore pritisak, da daju dodatno samopouzdanje, da podrže. Moraju da rade to svih 40 minuta, čak ni sa tim nije lako dobijati u Evroligi. Znate da je sada svaka utakmica do kraja na nivou plej-ofa."

Vidi opis Obradović sklonio najveću zvijezdu iz tima: Odluka je moja, on ima problem i ne možeš da se osloniš na njega! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Monako je poznat kao napadački tim, mada je meč sa crno-bijelima prelomio zahvaljujući defanzivi. "Žaite je bio važan faktor na obje strane terena, nije bilo lako poentirati u rektu. Dobro je imati igrače koji su sposobni da iskoče, kao Outara koji je dao važnu trojku, Lojd je bio bolestan, nije ni trenirao prije meča. Mučio se da nađe formu, dao je važne poene u trećoj četvrtini. Svake nedelje pričamo o Džejmsu, ali je on faktor koji je baš važan. Ne zato što je prestigao Nanda De Koloa na vječnoj listi strijelaca. Povezao je cijeli tim, pričao je sa svima, davao podršku, radi on dobar posao i defanzivno.

Majk Džejms prestigao je Nanda de Koloa na drugom mjestu vječne liste strijelaca i može da postane i prvi prije kraja ove sezone. "Za mene bi bilo posebno ako uradimo svi zajedno kao tim. Naravno da sam srećan zbog njega, uvijek imam samo lijepe riječi za njega. On me čini boljim kao trenerom. Spektakl je gledati njega kako igra, ove godine igra još zrelije."

Kemba Voker, NBA as i najveće pojačanje tima presjedio je meč na klupi. Novinari su pitali Sašu da li je to njegova odluka ili... "Može da igra, on je u konkurenciji za tim. Moja odluka je bila da igraju oni koji mogu da donesu pobjede."

Dodatno je pojasnio na šta misli. "Nije lako zadovoljiti, posebno na ekipu koja je imala hemiju, dali su ti sve prošle godine, dovesti još jednog koji je zdravstveno problematičan. Ne možeš da se osloniš na njega, nisam ga isključio, ali ovo što imamo sada nam daje neko samopouzdanje i sigurnost da je to put i način."

Poslije trijumfa u Beogradu košarkaši Monaka žalili su se na suđenje, pa je djelovalo da je taj poraz bio motiv više za njih u ovom duelu.

"Naravno da smo naučili dosta toga iz prvog meča, to nam je izazvalo frustraciju zbog načina na koji smo izgubili i dalo nam dodatnu motivaciju za ovaj susret. Mnogo smo naučili. Čak i prošle godine, kada smo izgubili u meču koji nije imao rezultatski značaj za nas, ali smo znali da Partizan nikada ne staje i da dobija mečeve u posljednjoj dionici, pravi preokrete. Protiv Makabija recimo i na nekim drugim mečevima. Znali smo da mora da se igra svih 40 minuta i to smo i uradili. Podigli smo svoj ritma u posljednjoj dionici. Oni su bili umorniji zbog meča sa Zvezdom i to smo iskoristili."

Izvor: MN PRESS

Počeo je da se smije kada je dobio pitanje o tome šta se promijenilo u igri Majka Džejmsa ove sezone. "Ovo je pitanje od milion dolara. Šta se promijenilo kod Majka? Imao bih 10 odgovora na to pitanje, ali hajde da kažemo ovako. Druga je osoba, to se vidi, drugačiji saigrač. Mogu 10 razloga da vam dam, važno je imati ga ovakvog."

Opet je u prvi plan stavio Džordana Lojda. "Možda se ne vidi u statistici, ali njegova prisutnost na terenu i u svlačionici daje drugu dimenziju i sigurnost ekipi. U tim porazima ili nije bilo njega ili nije bio u formi. On pravi razliku. Zbog njega i drugi igraju bolje, kao Okobo. Mora da ima pažnju cijele odbrane, kao i Majk, može da te 'unakazi' da kažem žargonski. Dobra hemija i dobar balans između igrača koji su kreatori i koji pomažu na razne načine. Džon Braun, ekipa ne bi mogla da funkioniše bez takvog igrača, Našli smo Žaitea, Moteijunas donosi balans, Dialo igra fenomenalnu sezonu, daje doprinos i u napadu. Bože zdravlja, da budemo zdravi i bićemo još bolji."

Za kraj je upitan i ko je tihi lider u timu. "Džejms nije najglasniji? Ma jeste, sad kad se pobijedi je najglasniji. Ne bih rekao da je jedan igrač lider, nema tihog lidera, svako na svoj način, oni se vole i to je naša snaga, vidi se na terenu. Ta ljubav koja postoji, naravno da ima frustracije kada ne igra, pa je opet pozitivan na klupi. Pričali smo o tome, svako ima tu vrstu problema , vremenom svi više shvataju svoje uloge i prihvataju ih. Lakše je i meni kao treneru", zaključio je Saša Obradović.