Strašno bih to volio, ali ne mogu! Željko Obradović podigao ton: To je najlakša stvar na svijetu, a mi...

Za trenera Partizana je očigledan razlog poraza njegovog tima od Virtusa.

Partizan je dramatično izgubio od Virtusa, ispustivši prednost u posljednja tri minuta zbog izgubljenih lopti Kevina Pantera, Pi-Džej Doužera... Poslije meča, trener crno-bijelih Željko Obradović rekao je da je veliki broj grešaka na kraju utakmice direktno odlučio pobjednika. "Bila je to sjajna košarkaška utakmica, sa usponima i padovima oba tima, veoma sam ponosan na to kako je moj igrao. Borili smo se mnogo, iako smo imali problema sa nekim igračima i vjerujem da smo mi sami izgubili ovaj meč. To je moj utisak. U trenutku u kojem smo igrali sa četiri igrača na perimetru izgubili smo neke jeftine lopte zbog agresivnosti Virtusa. To znači da su zaslužili da pobijede. Bez obzira, sjajan posao mog tima, čestitam Virtusu i naravno, zahvalnost našim navijačima koji su došli još jednom da nas podrže. To nam je veoma, veoma važno", kazao je on.