"Biću u upravi Zvezde, sada mogu da otkrijem" - Milan Gurović: To više nije tajna

Legenda srpske košarke i bivši as Crvene zvezde ponovo će biti uključen u rad kluba sa Malog Kalemegdana

Izvor: Ivica Veselinov/© ATA Images, all rights reserved

Milan Gurović (48), bivši as KK Crvena zvezda i član stručnog štaba, biće u upravi kluba sa Malog Kalemegdana u narednom periodu. On je to izjavio za K1 televiziju. "Znaš kako, kao neko ko nije u upravi Crvene zvezde, ali biću, to je iznenađenje i čast mi je što ću da budem dio takvog projekta. Mogu da otkrijem, to više nije tajna, pa mogu i da pričam", rekao je Gurović.

Osvajač evropske i svjetske titule sa reprezentacijom SR Jugoslavije bio je prvi kapiten reprezentacije Srbije, a trenerskim poslom počeo je da se bavi u Crvenoj zvezdi, u sezoni 2012/13. Potom je vodio FMP Železnik od 2013. do 2015. godine, a 2016. bio je trener Vršca. Poslije toga je osnovao svoju akademiju košarke u kojoj radi sa mladim igračima.

U radu sa mladima uživa prethodnih godina. "Nema stresa. To su klinci koji slušaju, upijaju svaku moju riječ i nemaju šta da izgube, osim da dobiju neko znanje, da ojačaju svoj karakter i na tome radimo svaki dan uspješno. Svakako da stres uvijek postoji, ali nije to sad neki stres koji je poguban po nas, zato što igramo utakmice, pa hoćemo i da pobijedimo, ali nije sad to primarna stvar", rekao je Gurović za "TV Una".

Gurović je nedavno bio na Zvezdinoj utakmici Evrolige protiv Valensije: