Košarkaš Denvera Pejton Votson: Mnogo mi je značio razgovor sa Nikolom jokićem

Nikola Jokić je i zbog ovog razloga najvažniji faktor stabilnosti u Denveru.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je od 2015. godine u Denveru i bez ikakve dileme je najvažnija figura u istoriji ove franšize. Osvojio je (za sada) dva MVP priznanja, donio titulu prošlog ljeta, a gotovo nema nikakve dileme da će čitavu karijeru provesti u klubu sa kojim je od početka "našao vezu".

To se posebno odnosi na period od njegove druge-treće sezone u NBA ligi kada je postao i lider ekipe, a sa ulogom na terenu rasla je i ona van terena - možda i podjednako bitna. Zato je Jokić zadužen za atmosfefru u svlačionici, zna da podvikne kada je to potrebno, ali i zna da priđe i udijeli savjet igračima kojima to znači. Takav primjer sa njim imao je i mladi Pejton Votson koji je u svojoj prvoj sezoni sa Nagetsima bio šampion, a sada ima istog sponzora kao Nikola Jokić.

U jednom podkastu, Votson je ispričao da Jokić nije kao drugi koji "začikavaju" najmlađe u ekipi, posebno "rukije", nego da mu se našao u trenutku kada je stvarno imao problema: "Počeli smo da formiramo našu vezu sredinom prošle sezone kada sam se povrijedio i sjedio sam u 'civilki' na klupi. Stalno je sjedio kod mene, govorio mi šta je vidio kod mene u igri i kako da je popravim. On se inače nikome ne otvara o bilo čemu, voli taj faktor iznenađenja, a kada mi je rekao te stvari o mojoj igri - to mi je mnogo značilo. Sve više sam mu postavljao pitanja o igri i tako je naš odnos napredovao da se bolje znamo", naglasio je Votson i time pokazao svijetu kakav je zaista Somborac.

Podsjetimo, Jokić je "omiljen" u svlačionici i dobro znamo da najbolji odnos ima sa trenerom Majklom Melounom i saigračem Aronom Gordonom, a obojica su inače već dolazila u Sombor tokom ljetnjih mjeseci. Tako je Gordon čak i izlazio sa Jokićem i iznenadio se kakav je srpski košarkaš kada se završi sezona.

