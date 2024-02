Željko Obradović pričao je sa novinarima uoči meča sa Bajernom.

Izvor: Profimedia

Partizan je izgubio četiri posljednja meča u svim takmičenjima, počelo je od abaligaškog derbija sa Crvenom zvezdom, pa se nastavilo sa Monakom i Virtusom i onda sa šokantnim porazom od Splita. Crno-bijele u četvrtak očekuje meč sa Bajernom u Areni (20.30 časova) i to je duel koji moraju da dobiju da bi se vratili na pobjednički kolosijek.

Znaju to dobro svi u timu i Željko Obradović svjestan je važnosti utakmice u 26. kolu elitnog takmičenja.

"Bitna je utakmica kao i svaka do kraja sezone. Želimo da ostanemo konkurentni u Evroligi sa ciljem koji smo imali pre početka, učinićemo sve da dobijemo meč. Bajern je najbolja skakačka ekipa u Evroligi, tu sve počinje. U zadnjih pet utakmica šutira sjajno za tri poena. Na svim utakmicama koje su dobijali ubacivali su po 12 trojki, kad su gubili davali su po 7-8. Vodili smo računa o tome i uradićemo sve da ih svedemo na te prosjeke koje su imali kada su gubili."

Upitan je i kakve promjene bi ekipa trebalo da napravi da bi slavila u Areni.

"Volio bih da igramo utakmicu kao što je bilo u velikom dijelu u Bolonji sa velikom željom i borbenošću. Lako smo mogli da dobijemo, pa smo imali neke greške i izgubili smo. Da nema tih grešaka, da borbenost bude na tom nivou. Ništa specijalno ne treba da se uradi, treba da igramo agresivno i sa željom koja je bitan faktor."

Vidi opis Željko zna šta je problem Partizana: "Dvije stvari su presudne u košarci" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ni na tom meču neće igrati Uroš Trifunović kome je pozlilo u avionu pred meč sa Virtusom.

"Uroš još uvijek nije počeo da trenira, hteli smo da prođe sva ispitivanja, da vidimo zašto mu se to desilo. Ono što znam jeste da je sve u redu i da bi trebalo da se vrati treninzima poslije ove utakmice."

Na kraju je opet spomenuo poraz od Splita i meč u kom su navijači zviždali košarkašima zbog načina na koji su odigrali protiv hrvatskog tima.

"Odigrali smo veoma lošu utakmicu, to ne umanjuje način na koji je Split igrao, pametno, strpljivo i zato je dobio meč. Kada se priča o kvalitetu dva tima, neke stvari su jasne. Košarka je to, motivacija i želja su presudni u sportu. Mi smo katastrofa šutirali, 4/31 za tri, dosta otvorenih šuteva. To je valjda neka utakmica koja je pokazala sve neke najgore stvari koje su moguće da se dogode jednom timu kao što je naš. Razočarenje veliko, nadam se da se to nikada više neće ponoviti", zaključio je Obradović.