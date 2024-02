Partizan bio na 4. mjestu, šta se onda desilo?! Crno-bijeli ispod crte, ovakvom igrom ništa od plej-ofa!

I sam Željko Obradović je kritikovao svoje igrače za još jedan u nizu "bizarnih poraza", poručujući da igra mora da se popravi. Trenutno, Partizan je prvi ispod crte.

Izvor: MN Press/SofaScore/Screenshot

Partizan je poslije 15 kola Evrolige držao visoko četvrto mjesto na tabeli, već se pričalo o tome šta je potrebno da urade kako bi izborili domaći teren u plej-ofu, ali nakon toga je došlo do velikog pada. Nakon pet vezanih pobjeda u novembru i decembru (PAO, Monako, Olimpija Milano, Žalgiris i Valensija), Partizan je upisao još samo tri trijumfa u sljedećih 11 kola, odnosno doživio je čak osam poraza - posljednji u nizu prethodne večeri protiv Bajerna u "grotlu" Arene.

Djelovalo je da crno-bijeli kontrolišu meč, da će im publika dati "vjetar u leđa" da dođu do još jedne pobjede na domaćem terenu, ali je onda trojka Fransiska u posljednjoj sekundi odlučila pobjednika (79:78) i samim tim je nastavljen "crni niz" Partizana koji sada ima čak pet vezanih poraza u svim takmičenjima, od čega tri u Evroligi.

To je i najduži niz bez pobjede za Partizan ove sezone, pamte navijači da je bilo još teže na početku prethodne. Tada je Partizan poslije 13 kola Evrolige imao samo četiri pobjede (skor 4-9), da bi u novembru i decembru vezao pet uzastopnih poraza (Barselona, Real Madrid, Valensija, Crvena zvezda i Asvel). Ipak, nakon toga se probudio, dobijao u serijama i zapravo izgubio samo pet mečeva do kraja sezone, pa je došao i do šestog mjesta na tabeli i plej-ofa elitnog takmičenja. Upravo takvom scenariju nada se i sada pošto je sebe doveo u neugodnu situaciju da je "prvi ispod crte".

Sada je ta crta pomjerena za dva mjesta, pa na osam mečeva do kraja regularnog dijela crno-bijeli znaju da više ne smiju da im se dešavaju "kiksevi" kao protiv Bajerna, pošto je postalo uobičajeno da dobijaju takve protivnike na domaćem terenu. Ove sezone, od Bajerna - tima koji je ispod njih - doživjeli su dva poraza.

Trenutno, Partizan dakle zauzima 11. mjesto sa skorom 12-14, što je manje od Makabija i Valensije koji imaju 13-13. Potom slijedi Baskonija sa 14-12, a već je Olimpijakos velike tri pobjede daleko na 7. mjestu sa skorom 15-11. Naprijed su Fenerbahče, Monako i PAO sa 15-10, i utakmicom manje, kao i Virtus (16-9) i Barselona (17-8). Real Madrid je izgubio prethodne noći od Olimpije, ali je uprkos tome neprikosnoven na prvom mjestu (22-4).

Pošto sada Partizanu slijede Laktaši, pa Kup Radivoja Koraća, odnosno odmor od Evrolige do kraja mjeseca, potrebno je da se ozbiljno regrupišu jer ne samo da sada moraju da jure druge - nego i timovi ispod njih vide šansu.

Olimpija, Bajern i Efes imaju pobjedu manje (11-15), dok će to od danas biti Crvena zvezda ili Žalgiris koji igraju međusobni duel u Beogradu (10-15). Dakle, čeka nas paklenih osam kola u kojima ne samo da je bitna svaka utakmica, nego i svaki koš, pošto se u slučaju istog učinka prvo gleda međusobni skor, pa koš-razlika.

"Kad izgubimo pet utakmica zaredom, jasno je da postoji kriza rezultata, u svim utakmicama bili smo tu sem sa Splitom. U Monaku primimo četiri najlakša poena i ode na 'plus osam'. Kao trener i stručni štab radimo sve, a dođe trenutak kad se zapitam - šta dalje? Šta bih ja sad pametno mogao da uradim da podignem moral igračima sem ovoga poslije Splita, kad smo u sali proveli ne znam koliko sati, pričali, ponavljali. Mogu da prođem i kroz tajm-aute, reakcije igrača, sve to se svodi na moj posao. Vjerovatno ću ta pitanja noćas sam sebi postaviti, jer očigledno da neke stvari nisu dobre. Apsolutno nisu dobre i tome šta bih mogao da uradim ću ozbiljno da razmislim. I inače razmišljam, ali to izgleda nije dovoljno", poručio je Željko Obradović poslije poraza i time definitivno poručio da je upaljen "alarm".







Standings provided by

