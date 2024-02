Doveo Vasu Micića, pa ga otjerali: Jedan od najboljih ikada u NBA ostao bez funkcije poslije trejda za Srbina

Ostaće upamćeno da bi trejd za Vasu Micića mogao da bude posljednji u karijeri Miča Kupčaka.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Doveo je Vasilija Micića u klub i to je Miču Kupčaku bio posljednji potez na mjestu generalnog menadžera Šarlot Hornetsa. Iskusni 69-godišnjak bio je svojevremeno i odličan košarkaš i nastupao je za Vašington i Los Anđeles Lejkerse i u eri "šoutajm" Lejkersa je osvojio tri šampionske titule. Bio je i olimpijski šampion u Montrealu 1976. godine, a najveće uspjehe je postigao na čelu Lejkersa.

Još kao igrač je počeo da asistira Džeriju Vestu na mjestu generalnog menadera, a kada je Vest 2000. godine otišao iz Lejkersa Kupćak je čak do 2017. bio prvi čovjek Lejkersa i vodio je glavnu riječ kada je u pitanju politika ove slavne franšize. Uzeo je sedam titula,a onda je 2018. preuzeo brigu o Honetsima.

Posljednji potez na mjestu generalnog menadžera Hornetsa mu je bio trejd Gordona Hejvorda u Oklahomu za Vasilija Micića, Davisa Bertansa i Trea Mana. To se ispostavilo kao odlično za Micića koji je na debiju u pobjedi nad Memfisom postigao 18 poena uz 9 asistencija.

"Ne znam šta da kažem, osim da sam srećan. Nisam očekivao da ću igrati ovoliko, znao sam kakva je situacija u vezi sa mnom u posljednjih nekoliko dana. Dalo mi je to dodatnu energiju, jer svi košarkaši žele da igraju, pa i ja. Nisam očekivao da ću pružiti dobru partiju. Ostvarili smo dobru pobjedu i to je najvažnije. Došao sam u NBA sa ciljem, ne da bih bio samo dio tima, već da se dokažem na terenu. Za mene je to glavni cilj dokle god imam šansu da igram. U Evropi sam to radio, sada učim, novo iskustvo je ovo za mene. u Oklahomi sam imao dobro iskustvo. Nije lako navići se na minutažu i ulogu, znao sam kakva je situacija tamo i koliko su dobri igrači na spoljnim pozicijama, trudio sam se da ostanem smiren, da koristim šansu. Radiću to i dalje, bilo da ostanem ovdje ili negdje drugdje, da dokažem da sam sposoban da igram na ovom nivou", rekao je Micić poslije debija za Šarlot.

Mič Kupčak ipak neće napustiti ekipu Šarlot Hornetsa pošto će ostati na platnom spisku tima kao konsultant. Za sada se ne zna ko će ga zamijeniti na poziciji ali se pregovara sa Eltonom Brendom, Trajanom Lengdonom, Majkom Gansijem i Trentom Redenom, kao i Džefom Petersonom, Travisom Šlenkom i Vesom Vilkoksom.

Kupčak je i sada sedmi na vječnoj listi po broju pobeda ostvarenih na poziciji generalnog menadžera nekog tima, a jedan je od najtrofejnijih generalnih menadžera u NBA ikada.