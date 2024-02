Burno obraćanje Željka Obradovića: Partizan državni projekat? Najveća laž

Trener Partizana izašao veoma ljut na konferenciju za novinare poslije finala Kupa Koraća.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je izgubio od Zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća, a trener crno-bijelih Željko Obradović je poslije meča prvo čestitao pobjedniku i osvajaču trofeja. A onda je uslijedilo vrlo dramatično i burno obraćanje najtrofejnijeg evropskog trenera.

"Pristojnost uvijek nalaže da se prvo čestita Crvenoj zvezdi ja im zaista čestitam na pobjedi u ovom finalu. Mislim da je utakmica bila veoma dobra, da smo imali svoje šanse, a da smo bili brzopleti. Mislim da nismo kontrolisali svoje emocije i tu je ključ našeg poraza. Mislim kada se to dešava da je odgovornost na treneru", počeo je Obradović.

A onda se osvrnuo na to što su na ovom meču delegirane sudije koje nisu iskusne i istakao je da je organizacija turnira bila odlična, ali da je nezadovoljan delegiranjem arbitara.

"Otprilike sve ove tri godine kada smo dolazili u Niš znali smo šta nas čeka. Pričam o ova tri momka koja su nedorasla da ovo sude. Zbog čega oni sude neću da ulazim u to, ali mislim da oni nisu dorasli da ovo sude. Što se tiče organizacije mislim da je bila sjajna, a da je atmosfera bila lijepa", rekao je, pa nastavio: "Volio bih da kažem par stvari. Od trenutka kada sam došao bila je ta neka priča da je Partizan državni projekat. Veća laž nije izgovorena! Može biti da je obrnuto. Apelujem na ljude iz mog kluba da izađu crno na bijelo sa podacima, pa da se vidi. Ja sam kao trener osvojio mnogo trofeja, a najponosniji sam na posljednji trofej ABA lige jer znam gdje radim. To je moj najveći i najteži trofej u karijeri."

Dodao je da je ponosan na svoj radu u Partizanu i podsjetio na svoja obećanja otkako je stigao među crno-bijele.

"Interestantno je kada se vide ti budžeti i šta Partizan i kako radi u Evroligi, a mogu da kažem da sam ponosan jer sam jedino dao obećanje da ću da napravim od Partizana klub", rekao je Obradović, pa se vratio na suđenje: Treći put zaredom nismo ovdje osvojili trofej apsolutno svjesni onoga šta nas ovdje čeka. Nek se zapitaju oni koji organizuju turnir kako trojica sudija bez iskustva sude ovakav meč i zašto je to tako."

Vrlo emotivno je na kraju govorio o svojoj odgovornosti za poraze koje Partizan niže u posljednje vrijeme.

"Preuezo sam odgovornost. Mislim da su neki moji limiti prošli u smislu i da ja ne mogu da utičem na njih. Moram da razmislim šta ćemo i kako ćemo dalje, sreća pa imamo pauzu. Bez ikakve zamjerke na njihovu borbenost i za želju, onda odgovornost ide na čovjeka koji je tu da ih naućči, a ja to očigledno ne uspijevam,. To se pokazalo na priličnom broju utakmica", završio je on.