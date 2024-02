"Zmajevi" dočekuju Francusku: Ako se uspijemo povezati s tuzlanskom publikom, očekuje nas sjajna utakmica

Nakon ubjedljivog trijumfa protiv Kipra, košarkaške "zmajeve" čeka mnogo ozbiljnija utakmica.

Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaška reprezentacija BiH u ponedjeljak će odigrati meč drugog kola kvalifikacija za Eurobasket 2025, u kojem će u tuzlanskoj dvorani "Mejdan" ugostiti Francusku. Tim povodom upriličena je konferencija za medije, a prisutnim su se obratili potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Aid Berbić, selektor Adis Bećiragić, te igrači Adin Vrabac i Džanan Musa.

“Pripreme za utakmicu su veoma zahtjevne. Najavljen je veliki broj zvanica, od predstavnika diplomatskog kora do ljudi iz sporta. Kao što vam je poznato, ulaznice su rasprodate u roku 24 sata, očekujemo da 'Mejdan' bude dupke pun. Ovom prilikom pozivam sve koji će prisustvovati utakmici da na korektan i dostojanstven način podrže našu reprezentaciju u nastojanju da dođe do pobjede. Što se tiče same organizacije, zamolio bih da ne bude pokušaja unošenja neprimjerenih predmeta i transparenata, u skladu s propisima FIBA-e. Očekujemo dobru atmosferu, dvorana bi bila rasprodata i da prima 15.000 ljudi. Želim ovom prilikom da dam podršku, selektoru, stručnom štabu i reprezentativcima i izrazim nadu da ćemo sutra naveče uživati u dobroj igri i pobjedi reprezentacije BiH”, rekao je Berbić.

Selektor Adis Bećiragić zna da će sutra s druge strane njegovoj ekipi biti jedna od najjačih svjetskih selekcija.

“Kao što znate, utakmica protiv Kipra je završila zadovoljavajućim rezultatom. Sad se okrećemo velikom protivniku. Francuska dolazi u izuzetno jakom sastavu, s velikim brojem kvalitetnih igrača, koji mogu da riješe utakmicu i postignu veliki broj poena. Mi smo fizički i psihički spremni, imamo ogromnu motivaciju i želju da igramo dobro pred našom publikom. Nadamo se dobroj utakmici i, naravno, pobjedi. Znamo dobre strane našeg protivnika, ali i loše, koje ćemo pokušati da iskoristimo. Igraćemo onako kako prilični našem rosteru i s namjerom da vlastite prednosti izbacimo u prvi plan. Igrati će isti sastav kao i protiv Kipra”, istakao je selektor Bećiragić.

Adin Vrabac, kao i u susretu protiv Kipra, imaće ulogu kapitena bh. tima:

“Biti kapiten za mene je, svaki put, velika stvar. Neću da trošim puno riječi na atmosferu i stanje u ekipi. Nas krasi veliko samopouzdanje, ovo su dobri momci koji su spremni dati maksimum svaki put kad istrče na teren. Ako uspijemo da se povežemo sa tuzlanskom publikom, da zajedno iznesemo utakmicu sa velikom energijom, možemo doći do povoljnog rezultata.”

Reprezentativac Džanan Musa naglasio je zadovoljstvo što će u dresu reprezentacije BiH ponovo igrati protiv respektabilnog rivala kao što je Francuska:

“Čast mi je i zadovoljstvo što sam opet ovdje. Prije je bila ta zabrana u kvalifikacijama, pa mi je teško bilo gledati reprezentaciju pored malog ekrana. Odradili smo tu prvu utakmicu kako smo odradili, zaboravili smo je dva sata poslije. Maksimalno smo fokusirani na Francusku, daćemo sve od sebe. Očekuje nas teška utakmica, ali ako sprovedemo u djelo sve što je selektor zamislio, imaćemo šansu da ostvarimo pobjedu. Utakmica nosi jako veliki motiv za mene i sve nas, mi ćemo izaći sa stopostotnom energijom. Kao što je kapiten rekao, ako se uspijemo povezati s publikom, da ona radi za nas, a ne protiv nas, mislim da će nas očekivati jedna sjajna utakmica, a za njih jedna teška noć”, poručio je Musa.

Meč u "Mejdanu" zakazan je za 19 časova, a 60 minuta kasnije u drugom duelu grupe E Hrvatska će na domaćem terenu igrati protiv Kipra.







(MONDO/KSBiH)