"Sjećate se Letonije? A sad - puna dvorana!" Svetislav Pešić otvorio dušu, progovorio o vrijeđanju koje je doživio!

Selekcija Srbije se sa Svjetskog prvenstva u Manili vratila sa srebrom oko vrata, ali nije taj put bio lak. Pogotovo za selektora Pešića.

Izvor: RTS/Screenshot

Selektor Srbije Svetislav Pešić je gostujući u emisiji "360 stepeni" na televiziji "N1" pričao o tome da li očekuje da se Nikola Jokić i Vasilije Micić kao i ostali NBA igrači odazvati pozivu nacionalnog tima, ali je govorio i o svom radu.

Posebno je istakao da je ponosan na urađeno sa nacionalnim timom kada je u pitanju kult reprezentacije i naveo je da mu je veoma bitno to kako se publika sve više pojavjuje na mečevima nacionalnog tima.

"Ponosan sam što smo u novembru 2021. počele kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. To su male stvari, ali bitne. Igrali smo sa Letonijom i bilo je 1.500 gledalaca. Dobili smo 101:100. Sinoć je bila rasprodata dvorana. Mi smo se malo pomjerili. Bila je puna Beogradska arena protiv Grčke, jedan od najboljih utakmica", rekao je Pešić.

On je naglasio da je tokom Svjetskog prvenstva u Manili, gdje je srpski tim uspio da savlada mnoge teške rivale na putu do srebra, bilo mnogo omalovažavanja kada je upisan poraz koji je zabolio. Onaj od Italije!

"Sve se čini vremenom, Mnogo sam naučio za vrijeme Svjetskog prvenstva i svega što se dešavalo za vrijeme Mundobasketa. To je bilo vrijeđanja i omalovažavanja kada smo izgubili od Italije. Naravno to me je pogađalo jer smo svi od krvi i mesa, ali sada više ne. Kako da kažem nekako to prihvatiš, a ja sam razumio da od ljudi od kojih nikad prije bih uzeo savjet, ni njihove kritike me ne zanimaju i ne pogađaju", završio je Pešić.

(MONDO, N1, N.L.)