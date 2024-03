Željko nema dilemu: "70 poena za poluvrijeme? Ma može i bolje"

Košarkaši Partizana savladali su Cedevita Olimpiju u derbiju kola ABA lige, a trener Željko Obradović je imao šta da zamjeri svojim igračima.

Izvor: YouTube / BC Partizan TV

Košarkaši Partizana odigrali su NBA poluvrijeme u "Areni", dali su 70 poena Cedevita Olimpiji i uspjeli su da obore rekord ABA lige po broju postignutih poena za 20 minuta igre, a onda su napravili sami sebi dramu. Na kraju su ipak slavili sa 110:102.

Poslije meča trener Partizana Željko Obradović je naglasio da je u drugom dijelu igre njegov tim imao dosta grešaka, a još jednom se zahvalio publici na velikoj podršci u jako bitnom meču za plasman na tabeli ABA lige.

"Prvo da krenemo od tog rezultata. Igrala se prilično ofanzivna košarka. Prvo poluvrijeme vrlo dobro napadački, sa izuzetno dobrim protokom lopte, a onda u drugom poluvremenu smo počeli da ne igramo na taj način tad smo ušli u problem. Utakmica protiv vrlo napadački raspoloženog tima, bitna pobjeda i hvala svima koji su došli da nas podrže", počeo je Željko Obradović.

Novinare je zanimalo da li ima neki komentar na rekord svog tima najtrofejniji evropski trener, a on je čak i u prvom poluvremenu vidio neke stvari koje su mogle da se poprave.

"Čak je i u tom poluvremenu bilo nekih situacija da se riješe na bolji način, ali kad daš 70 poena to je to. Očigledno da su igrači bili vrlo dobro raspoloženi napadački. Odbrambeno ne, dogovodilo se, što bi rekli", dodao je on.

U drugom dijelu igre nije bilo dovoljno kvaliteta u igri crno-bijelih, a kada je tim na pravi način pristupio meču sve se prelomilo.

"Rekao sam da smo prestali da imamo dobar protok lopte u napadu. Počeli smo da igramo više individualno i odatle su nailazili problemi. Takođe Olimpija je tim koji trći u tranzciiji, davali su neke lake koševe. Košarka je takva igra da se sve promijeni u dva-tri posjeda. Došli smo u sitauciju na kraju da dođu u poziciju da okrenu utakmicu. Na sreću smo na kraju odigrali dobro, pametno, sve to izgleda drugačije kad se igrač baci za loptu, kada zagradi protivnika, to su stvari koje odlučuju rezultat", završio je Obradović.