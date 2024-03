Uzalud i tripl-dablovi Luke Dončića: Porazi se nižu, navijači ga savjetuju da ide kod Jokića po titulu

Luka Dončić imao je tripl-dabl, ali je Dalas doživio peti poraz u posljednjih šest mečeva.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić dominira na NBA parketima, niže tripl-dabl učinke, ali Dalas gubi. Veliki problemi u igri Mavsa se nastavljaju. Na prethodnih šest mečeva imaju samo jednu pobedu i to protiv Toronta. Posljednji poraz doživjeli su od Indijane i to kod kuće (137:120).

Na tom meču je Slovenac upisao četvrti uzastopni tripl-dabl sa 30 i više poena. To je pošlo za rukom samo Raselu Vesbruku 2017. godine (na pet utakmica) i Oskaru Robertsonu 1961. na četiri meča. "Nije mi to bitno uopšte, želim da pobjeđujemo i to je to. Moramo da uradimo nešto, moramo da budemo bolji i da ostanemo pozitivni. Neophodno je da se unapredimo, posebno u odbrani", rekao je Luka.

On je meč sa Pejsersima završio sa 39 poena, 11 asistencija i 10 skokova, Kajri Irving imao je 23, uz 7 skokova, ali ni to nije bilo dovoljno za pobjedu. Dobra vijest za ekipu je to što imaju 20 utakmica do kraja sezone da nađu rješenje i da se uigraju za plej-of. Trenutno su na osmom mjestu Zapada sa skorom 34-28. Juta je prva ispod crte sa šest pobjeda manje i djeluje da su sigurni bar za plej-in turnir.

U ovom momentu čeka ih dodatni turnir za doigravanje, ali nije daleko ni šesto mjesto koje trenutno drži Finiks (36-26). To bi značilo da će direktno u plej-of umjesto na turnir, pa će tako naredni mečevi dati odgovor koliko i šta mogu.

Navijači Mavsa su zabrinuti zbog loših igara, a na društvenim mrežama ima i onih koji ga savjetuju da pređe u Denver i da sa Nikolom Jokićem napadne NBA titulu...