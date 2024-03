Igokea m:tel niže neuspjehe u ABA ligi - peti poraz u posljednjih šest utakmica!

Aleksandrovčani su poraženi u Zadru razlikom od 15 poena.

Igokea m:tel uknjižila je peti poraz u posljednjih šest mečeva u ABA ligi.

Tim Vladimira Jovanovića je u Zadru dobro odigrao samo kraj druge i jedan dio treće dionice, što nije bilo dovoljno da se na pleća obori ekipa Danijela Jusupa, koja se 13. pobjedom u sezoni na tabeli bodovno izjednačila sa četvrtoplasiranom Cedevita Olimpijom:

ZADAR – IGOKEA M:TEL 74:59

(17:10, 16:13, 14:16, 27:20)

Bili su igrači Vladimira Jovanovića u jednom trenutku čak i 16 koraka za ekipom iz Dalmacije (28:12), ali su u finišu, koliko-toliko, uspjeli mini-serijom da smanje minus, ali ne i da ga učine jednocifrenim.

U prvoj zvaničnoj utakmici po odlasku reprezentativca BiH Edina Atića, tri minuta prije kraja prve dionice, Dragan Milosavljević je pogodio za 14:10, a onda je gostujući tim sebi dozvolio čak sedam minuta bez poena!?

Obilato je to iskoristio domaćin i serijom 10:0 došao do kapitalnih plus 14 (24:10), krajem druge dionice je Igokea m:tel prepolovila zaostatak (30:23), da bi na kraju prvih 20 minuta trojkom zaključio Petar Vujačić.

Četiri i po minuta do kraja treće četvrtine Igokea m:tel je trojkom Marka Jošila prišla na samo jedan posjed minusa (37:34), ali je to ipak bio samo kratkotrajan bljesak Aleksandrovčana.

Ponovo su posustali u igri, Zadar je do kraja četvrtine ponovo bio u dvocifrenom plusu (47:36), poslije čega bh. predstavnik više nije uspio da zaprijeti.

Do kraja ligaškog dijela takmičenja u ABA ligi, Igokea m:tel će gostovati Mornaru i Ciboni, a ugostiti Krku i Megu.

ZADAR: Dejvis, Klarica, Vujačić 3, Žganec 21, Mazalin 12, Lakić 8, Mekić 5, Jambrović, Drežnjak 6, Grbić, Božić 19. Trener: Danijel Jusup

IGOKEA M:TEL: Kondić 6, Bošković, Filipović 13, Stanković, Jošilo 7, Nakić, Milosavljević 9, Marić 15, Karmajkl, Radošić 6, Jeremić 3, Milovanović. Trener: Vladimir Jovanović.







