Košarka je igra inteligentnih ljudi! Željko je zbog ovog poludio: Nevjerovatno je da za to nismo sposobni!

Željko Obradović imao je šta da zamjeri svojim izabranicima poslije poraza u Barseloni.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan traži mjesto u doigravanju Evrolige i da bi do toga došao moraće da počne da pobjeđuje. Zvuči jednostavno, ali je to jedino rješenje za mjesto u plej-in turniru. Gostovanje Barseloni nije meč u kome se ispravljaju prethodne greške. Poraz u Blaugrani sam po sebi nije strašan, ono što mnogo više brine jesu greške koje se ponavljaju iz meča u meč.

Ponovo je Željko Obradović pričao o tome. "Moramo da nađemo adekvatne postave. Imali smo mnogo izgubljenih lopti. Nevjerovatno je da nismo sposobni da nađemo igrača u tranziciji, da igramo pametnije, ispadamo u dogovorenoj odbrani... Koncentracija nije na nivou. Košarka je igra inteligentnih ljudi koja traži maksimalan fokus, mi to u pojedinim momentima nismo imali. Zato su rezultati takvi kakvi jesu", rekao je Obradović u razgovoru sa srpskim medijima u Španiji.

Od pet preostalih utakmica srpski tim četiri igra kod kuće. Šta je potrebno za plasman u doigravanje? "Ne bi bilo loše da pobijedimo neki meč", nasmijao se Željko.

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Potom se uozbiljio. "Bolje igramo kod kuće i to je činjenica, imamo Baskoniju i Real u duplom kolu, pa Olimpijakos, onda put u Berlin, pa Valensija. Sve su to kvalitetne ekipe i moramo da probamo sve. Mnogo smo mečeva gubili zbog naših grešaka, zato jesmo tu gdje smo. Imamo neke igrače koji nisu u najboljem momentu i to je očigledno. Imamo druge koji se vraćaju poslije pehova, pričamo, razgovaramo o svemu."

Pet poraza u posljednjih šest mečeva doživjeli su crno-bijeli. "Uz svo dužno poštovanje prema tim timovima, ali smo posljednja tri meča protiv Armanija, Virtusa i Bajerna sami izgubili", zaključio je Obradović.

