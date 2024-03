Bivši trener Igokee m:tel produžio ugovor sa Megom

Mega MIS and Marko Barać continue together! Extended contract

Košarkaški klub Mega MIS će i sledeće sezone sa klupe predvoditi Marko Barać pošto je na obostrano zadovoljstvo produžen ugovor sa klubom do leta 2025. godine.