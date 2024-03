Košarkaš nije htio da igra protiv Zvezde! Trener otkrio detalje haosa u klubu: Sve nas je manje!

Cibona je ubjedljivo izgubila od Crvene zvezde i to ni izbliza nije njen najveći problem.

KK Crvena zvezda rutinski je pobijedila Cibonu u Zagrebu, u utakmici u kojoj ni na trenutak nije dopustila domaćinu da iznenadi. Domaćin, jedan od najvećih rivala u istoriji crveno-bijelih, već godinama prolazi kroz velike probleme, a sada se čini da oni opet kulminiraju.

Trener Dino Repeša objasnio je poslije utakmice da je praktično odigrao cijeli meč sa osam igrača, uz mladog krilnog košarkaša Bornu Katanovića, rođenog 2007. godine. Povrh svega toga, centar Cibone Tomislav Martin Buljan (21) nije htio da igra protiv Zvezde, jer je dogovorio transfer u novi klub - u Španiju. Uz taj rastanak, iz "Draženovog doma" otišao je i Domagoj Vuković (30), igrač dobro poznat u regionalim okvirima. koji će na Tajvanu u naredna dva mjeseca navodno zaraditi 40.000 dolara.

"Ušli smo u meč poslije odlaska Vukovića, Perasovića su uhvatila leđa, Buljan nije htio da igra tu zadnju utakmicu za nas, imali smo samo tri visoka igrača pod košem, ali to nije razlog da protivnik ima 10 skokova više i da dolazi do lakih poena bez da potrošimo faul. Šutnuli su samo 24 bacanja, a rekao sam igračima da ako oni ne šutnu bar 35 do 40 bacanja, teško mi možemo da im pariramo bez 'prljave igre', sve naravno u sportskom kontekstu", rekao je Repeša na konferenciji za novinare.

Na pitanje da li je on želio da Buljan igra protiv Zvezde, Repeša je odgovorio potvrdno, pa dodao: "Nisu loši, 14. su u drugoj španskoj ligi... To je pozajmica, jer ne može da igra hrvatsku ligu, pa je odlučio da ode malo ranije nego što je završila ABA liga, da ode sada. Vidjećemo u kakvom će stanju biti klub na ljeto, ako bude sve u redu trebalo bi da se vrati dogodine. Da li postoji opcija da još neki igrač ode? Toplo se nadam da ne, ali te stvari nisu u mojim rukama."

Repešina ocjena trenutnog stanja stala je u njegovu prvu rečenicu na konferenciji za novinare: "Sve nas je manje."

I uz takve probleme, Cibona je uspjela da ostvari ovosezonski plan i da bez većih problema izbori opstanak u ABA ligi. Ipak, djeluje da će i ovo ljeto donijeti nove neizvjesnosti i turbulencije u posrnulom, dvostrukom šampionu Evrope.